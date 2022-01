“Stava mettendo qualcosa nell’armadio”. Delia Duran beccata da Jessica, poi la scoperta di Manila Nazzaro

C’è un mistero che aleggia nella casa del GF Vip. La protagonista del ‘caso’ è Delia Duran, new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini e moglie di Alex Belli, l’ex concorrente che nella casa si è avvicinato a Soleil Sorge.

Ormai ogni puntata del GF Vip 6 è incentrata sul triangolo amoroso e dopo l’uscita dell’attore, squalificato per non aver mantenuto le distanze di sicurezza durante uno dei tanti facci a faccia con la moglie, gli autori hanno dato il suo posto a Delia Duran, grande protagonista delle ultime puntate del reality show. L’ingresso di Delia Duran ha rotto gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e da settimane a farne le spese è stata l’amicizia nata tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro, che in questi giorni si è avvicinata a Delia, scatenando la gelosia dell’influencer italoamericana.

GF Vip 6, svelato il mistero del copione nell’armadio di Delia Duran

“Forse era amicizia di circostanza – ha detto Soleil Sorge a Katia Ricciarelli e Davide Silvestri – Non me ne frega niente perché loro nel momento mio di difficoltà quando mi hanno mancato a me di rispetto non è venuto nessuno a dirmi mi dispiace. In realtà c’era gente che stava a buttare benzina sul fuoco”. Manila Nazzato ha respinto le accuse, spiegando che invece è stata proprio Soleil ad allontanarla.





Ma torniamo al mistero. Proprio Manila Nazzaro, dopo aver notato strani movimenti della Duran all’interno del suo armadio, è andata a chiedere spiegazioni alla diretta interessata. In tanti nella casa, ma anche fuori, hanno ipotizzato che la moglie di Alex Belli avesse un copione e che andasse a leggerlo. “Ho detto a Delia che doveva aiutarmi a svelare un mistero che aleggia in Casa. Anche in confessionale mi chiedono, dunque ho la responsabilità di chiarire questa cosa a tutto il mondo”, ha detto l’ex Miss Italia agli altri concorrenti.

Il presunto copione NON esiste, ormai i fans di Soleil mi sembrano come il Team Rocket dei Pokémon che ad ogni puntata ci provano e finiscono sempre per essere sparati in aria alla velocità della luce 😭 il copri capezzoli gate di un motivo un più per votare DELIA ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/cRZx8d4CE0 January 30, 2022

JESSICA DICE A MANILA CHE MENTRE ENTRAVA IN CAMERA HA VISTO DELIA VICINO ALL'ARMADIO COME SE LEGGESSE QUALCOSA E HA FATTO CENNO CON LA MANO DI ALLONTANARSI COSA POTREBBE ESSERE IL COPIONE O UN CELLULARE O LE INDICAZIONI DI QUALCHE MEDICINA? #GFvip pic.twitter.com/EfUYBwGHtI January 30, 2022

“Le ho chiesto ‘che cosa fai dentro l’armadio? Cosa c’è? Una lettera…perché già altre volte ti ho visto, poi pure stamattina’. Così lei mi ha detto che potevo anche controllare e che lei mette il copri capezzoli, perché il bagno è sempre occupato e dunque li mette dentro l’armadio”. All’interno dell’armadio non c’è nessun copione e ora il mistero è svelato.