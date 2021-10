Una lite all’improvviso mentre erano in corso le nomination al Grande Fratello Vip ha visto protagoniste Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Tutto è iniziato quando la prima ha deciso di nominare la showgirl. A questo punto Alfonso Signorini ha chiesto il motivo di questa nomination e Carmen Russo ha provato a minimizzare dicendo che Katia l’avesse votata dopo aver perso con lei una partita a biliardo.

L’ex moglie di Pippo Baudo non ha accettato questa risposta e spiegato che la ragione della motivazione fosse totalmente diversa. Ricciarelli ha infatti accusato Carmen Russo di aver fatto pettegolezzi con Jo Squillo davanti ai suoi occhi, proprio mentre lei era impegnata in una partita di biliardo con Ainett: “Carmen, sei una signora di 60 anni e queste scuse non puoi dirle. Non lo accetto”.

Carmen Russo prova a controbattere: “Katia sei una persona adulta, non ti puoi permettere di dire a me pettegola”, ma Ricciarelli non pare avere intenzione di cedere in alcun modo, continuando a ribadire di aver visto nel comportamento di Carmen qualcosa di scorretto perché durante le pause la donna, secondo lei, ha sparlato con Jo Squillo di lei. Le due hanno continuato a litigare anche durante la notte.





Poi, passata la nottata e sbollentata la rabbia, Katia Ricciarelli e Carmen Russo si sono chiarite. La prima a riavvicinarsi è stata Carmen Russo intenzionata a mettere in chiaro alcune questioni: “A me è dispiaciuto tantissimo quello che è successo ieri sera. Vorrei davvero voltare pagina. Sono state delle parole pesanti da entrambi i lati. Io però ti chiedo scusa. Ho sempre avuto rispetto per te, sia nella vita privata, che artistica. Tu saresti stata l’ultima con la quale avrei voluto scambiare queste parole. Devo dire che ci sono rimasta male dopo che ho saputo che sei andata a dire che sono un’ipocrita pettegola. Infatti io non mi sono risentita per la tua nomination in sé, ma perché sapevo che era collegata al discorso che mi avevi dato della pettegola. Tu battezzi tutte le donne del GFVip. […] Ammetti che sei scattata un attimino perché non hai vinto a biliardo, ma ci sta”.

Quindi è stata la volta di Katia Ricciarelli: “Qualcosa c’è stato di strano. Poi io non accetto alla mia età che mi si dica che se perdo a biliardo mi arrabbio. Non è vero che non so perdere, affatto. Perché non è vero che sono scattata per questo e non amo le bugie. Non dovete mettere in dubbio la mia intelligenza. Io battezzo tutte le ragazze? E voi non battezzate me continuamente? Io al massimo ti chiedo scusa per averti dato della st****a, ma ho ricevuto altre dichiarazioni brutte. Però non ti chiedo scusa per ‘l’ipocrita’, non lo sei? Ma smettila, allora nessuno è ipocrita. Comunque sul fatto che pianificavi le nomination con Jo è chiaro, l’ha detto anche Sonia e io lei non la conosco di persona. Se lo dicono anche dallo studio è vero! Dai dimentichiamo che è meglio a questo punto”.