“Sogni e sesso, da qualche settimana…”. Al GF Vip la confessione di Katia Ricciarelli a un’incredula Raffaella Fico

Katia Ricciarelli è stata la prima concorrente a varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. Insieme a lei ha fatto il suo ingresso anche Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore che in seguito alla tragedia del 2019 è rimasto paralizzato alle gambe. Poco dopo il loro ingresso è arrivata la prima gaffe. Infatti la cantante stava scambiando le prime parole con il nuotatore quando all’improvviso ha detto: “Ma noi ci siamo già visti vero?”. E prosegue: Una volta, alla Rai. O non si può dire?”, si frena con tanto di mano alla bocca.

La cantante lirica ha inaugurato la nuova stagione del reality: è stata la prima concorrente ad ufficializzare la sua presenza e ad aprire la porta rossa. Come ha ricordato il suo video presentazione, per la Ricciarelli è la seconda esperienza in un reality, ma la sua prima volta alla Talpa è ormai solo un lontano ricordo. Al GF Vip suonerà tutt’altra musica: “In passato mi ero ripromessa di non fare mai più un reality. Ho detto sì al GF riflettendo sul fatto che non devo più dimostrare niente a nessuno alla mia età. Posso utilizzare quella casa come cassa di risonanza per far conoscere la mia lirica”, ha fatto sapere.

Nelle ultime ore i concorrenti si stanno conoscendo meglio. Manuel Bortuzzo ha già raccontato l’incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle: “Sono salvo per 12 millimetri – ha detto mentre i coinquilini erano a bocca aperta -. La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere”. “Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”.





Poi Katia Ricciarelli si è lasciata andare a qualche confessione leggermente piccante parlando con Raffaella Fico. Le due chiacchieravano del più e del meno, ed ecco che la ex moglie di Pippo Baudo spiega come stia vivendo un periodo pieno zeppo di incubi notturni. Ma, soprattutto, puntualizza che nemmeno in questi sogni fa… sesso. “Niente sogni di sesso e amore, neanche nei sogni…”, spiega una spiazzante Katia Ricciarelli tra le risate degli altri inquilini.

Quindi la cantante lirica è tornata seria e ha raccontato un incubo ricorrente in cui si imbatte da qualche settimana. Quale? “Quello di trovarmi a teatro e non sapere la parte”, ha rivelato. Piuttosto angosciante, insomma. Katia Ricciarelli, poco prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, aveva anche rivelato di aver subito qualche tempo fa una delicata operazione al cervelletto.