Giucas Casella è uno dei concorrenti del GF Vip 6, che nelle ultime ore si è aperto con gli altri inquilini e ha raccontato di essere stato con un uomo. “Sono stato con un uomo. È successo, sì! Al giorno d’oggi molti ragazzi lo fanno, ma è normalissimo. Mi ricordo che in collegio, di notte ci si faceva insieme le pipp*. Ma anche le donne lo fanno, io penso sia normalissimo”.

Durante la diretta di lunedì 4 ottobre, Alfonso Signorini ha chiamato Giucas Casella per raccontare una parte inedita e profonda che in pochi conoscono. In onda i ricordi di Giucas, dai primi programmi televisivi all’amicizia con Pippo Baudo, fino alla profonda riflessione nella Casa: “L’amore è amore, l’amore è libertà e non deve avere ostacoli o impedimenti. Qualche volta ho fatto sesso con un uomo, per me è normalissimo, non c’è differenza”.

GF Vip 6, gaffe di Katia Ricciarelli con Giucas Casella

Giucas riconferma ogni parola detta nel video e aggiunge: “Per fortuna adesso tutto è cambiato”. Alfonso Signorini ha sottolineato come Giucas Casella sia una persona moderna e che per questo sembri un “figlio dei nostri giorni”. “Non bisogna reprimere nulla, – ha spiegato ancora l’illusionista – bisogna fare quello che uno si sente di fare”.





Alfonso Signorini ha rimandato il concorrente in salone, dove ad attenderlo c’è Katia Ricciarelli. Preso dalle chiacchiere, a quel punto Giucas Casella ha tirato fuori la bomba su una notte trascorsa proprio insieme alla cantante, che però non sembra non ricordare: “Se è successo, me lo sono dimenticata”. Parlando nuovamente del coming out di Giucas, Katia Ricciarelli ha commentato scatenando molti utenti social.

“Come l’hai detta mi ha divertita, ma non so se è normale, io non sono mai stata con una donna”, ha detto la cantante lirica, che poche settimane fa si era lasciata scappare “ricchi*ne” commentando una camicia colorata di Alex Belli. “Un bel richiamo a Katia Ricciarelli, no?”, “Ma voi vi rendete conto quello che ha detto Katia!!!! C’è assurdo che nessuno dica niente #gfvip”, “Ma Katia la vogliamo squalificare così finalmente capisce che quella non normale è lei ad esser così nel 2021? #gfvip”, si legge su Twitter.