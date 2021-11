Momento di grande curiosità al ‘GF Vip 6’, come segnalato da alcuni utenti e in particolare dal sito ‘Biccy’, sempre informato sui fatti di gossip e televisione. Dall’interno della Casa più spiata d’Italia si è già parlato del capitolo finale del reality show, ovvero la classifica conclusiva della sesta edizione. E sono già state fatte alcune anticipazioni molto importanti, con una vippona che ha svelato già la possibile graduatoria. Con tanto di nome del vincitore, di colei che arriverà seconda e poi anche terza.

Intanto, è avvenuto un nuovo confronto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Lui ha detto: “Faccio fatica a stare lontano da lei, ne ho bisogno. Io avrei voluto tanto incontrarti molte volte. Avrei voluto ma il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa. Tu non sai quante volte io avrei voluto incontrarti e quante volte io e te ci siamo schivati in tante occasioni. Quante volte sono arrivato in un posto e i miei amici mi dicevano ‘Soleil è appena andata via’. Tu sei talmente tante cose, non riesco ad arrabbiarmi”.

Due concorrenti del ‘GF Vip 6’ hanno cominciato a parlare apertamente di coloro che potrebbero raggiungere la finalissima. E da parte loro sono state manifestate alcune perplessità per delle decisioni assunte dal pubblico, che non hanno confermato tutte le previsioni. Una gieffina ha affermato: “Sono uscite delle persone che meritavano ed invece restano altre che secondo me non sono così sincere. Il mondo sta cambiando, non sto azzeccando nessuna eliminazione, davvero assurdo”.





A parlare è stata Francesca Cipriani, che ha avuto un dialogo con la coinquilina Carmen Russo: “Io pensavo che anche Samy se la giocasse per il primo posto con Manuel ed Alex. Era genuino, dolce e sincero, doveva restare. Non era ambigua e non ti faceva venire dubbi, quando uscirò mi guarderò tutte le puntate e i day-time. Voglio vivermi tutto da spettatrice, non vanno più di moda le persone vere ed è strana questa situazione, non ho parole. Ma perché è successo tutto questo?”. E poi l’anticipazione.

E verso la fine delle sue dichiarazioni Francesca Cipriani ha parlato della classifica del ‘GF Vip 6’: “I blog che parlavano di scommesse davano per vincente Manuel Bortuzzo al primo posto, poi Sophie Codegoni e io al terzo posto. Erano le classifiche per la finale fatte dagli scommettitori”. Andrà a finire proprio così? Non resta che aspettare marzo 2022 per il verdetto definitivo.