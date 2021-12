“Arrogante e maleducata”. Clarissa Selassiè, veleno sulla vip: escono fuori particolari inediti

Appena uscita dal GF Vip 6 Clarissa Selassiè non ha perso tempo, affidando ai social le sue prime reazioni dopo. “Wow finalmente, tornata alla realtà dopo tre mesi di un esperienza che definirla “unica” non rende merito a quello che è stato ❤️ Io ragazza di 19 anni che ha accettato di partecipare a questa avventura con lo spirito di chi vuole fare un viaggio introspettivo”.



“Io non mi sono preparata, non sapevo cosa avrei provato e non avevo una strategia di approccio al gioco. Sono entrata me stessa e sono uscita me stessa, di questo vado fiera. Devo ancora capire quello che è successo e quanto questa esperienza mi abbia fatto crescere e resa migliore. Oggi sono frastornata e rivivo attraverso i social ogni cosa sulla mia pelle. È stato tutto pazzesco… nel bene e nel male”. Dentro il GF Vip 6 non sarebbe riuscita a rimanere senza le sue sorelle.



“Le mie sorelle ed io non abbiamo mai vissuto un’esperienza cosi di gruppo e per certi aspetti la cosa mi piaciuta molto. So di aver trovato dentro la casa attualmente almeno due amiche vere in Sophie e Miriana e dalle persone più grandi ho imparato ad ascoltare e a pensare prima di parlare”. Poi, 2 due giorni dall’uscita dal GF Vip 6 decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpe.







“Veniamo ad oggi, 48 ore dalla mia uscita passate fra il calore della mia famiglia ed i social a leggere e guardare quello che è stato. Sconvolta dal tradimento di Giucas… si quello mi ha fatto davvero male ma sono ancora più sconvolta dalle parole cattive di Katia che noi abbiamo vissuto come un punto di riferimento affettivo da cui dipendere”. Proprio contro la Ricciarelli Clarissa, che dentro al GF Vip 6 non ha mai legato, si sfoga.



“Massimo rispetto per la sua carriera e la sua età ma la maleducazione e l’arroganza non dovrebbero dipendere dal Curriculum, e se mia sorella Lulù in un momento di panico data la mia uscita è stata giustamente punita per due parolacce ed un atteggiamento non gradito al grande fratello, troverei giusto un comportamento uguale per tutti”. Tanto dolore anche dentro al GF Vip 6. “Mi hanno spezzato il cuore le lacrime di mia sorella Jessica dopo la puntata perché in quelle lacrime c’è tutto il dolore della nostra famiglia ed il dispiacere di non poter continuare insieme il viaggio”.