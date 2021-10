Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassiè sono le ‘princess’ del GF Vip 6 e pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare. Le ragazze sono sbarcate nel reality show condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e venerdì, e hanno già fatto parlare di loro.

Nei giorni scorsi il settimanale Oggi ha lanciato la bomba secondo la quale Jessica, Lucrezia (Lulù) e Clarissa Hailé Selassiè non sarebbero davvero principesse perché in realtà nipoti del giardiniere di palazzo Selassiè e ovviamente la notizia ha scatenato la curiosità dei telespettatori del reality show. Dopo giorni di attesa, durante la diretta di venerdì 1 ottobre le ragazze hanno chiarito la loro posizione raccontando la verità sul loro titolo nobiliare e perché da tempo gira la falsa notizia sul padre Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié.

GF Vip 6, Clarissa e Jessica contro la sorella Lulù

“C’è molta invidia, ci siamo abituate. – ha raccontato Jessica – Se non fossimo principesse non saremmo venute qui a smascherarci, non sarebbe stato intelligente da fare. 47 anni fa, c’è stata una rivoluzione che ha spodestato il nostro bisnonno e che ha portato tanto dolore alla nostra famiglia. Fratelli di mio padre, sue zie, cugini e cugine non hanno fatto in tempo a scappare, come ha fatto mio padre”. A fare scalpore un’altra notizia sul padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, arrestato per una frode di 10 milioni di franchi. Ma nella casa del GF Vip è stata Lulù a essere la più chiacchierata, perché da qualche settimana ha iniziato un flirt con un altro concorrente, Manuel Bortuzzo, che però in questa storia sembra andarci con i piedi di piombo.





La principessa è stata spesso oggetto di critiche da parte dei social ma anche nella casa per avere un comportamento troppo possessivo nei confronti del giovane e in queste ore anche le sorelle Jessica e Clarissa si sono confrontate sul suo comportamento. “Non mi piace come si comporta. Non stasera, ma in generale“, ha detto Jessica. “Allora dopo faremo una conversazione tra noi tre sorelle e basta. – ha risposto Clarissa – Troveremo un modo per trovare una soluzione pacifica. Tu infatti balla con me, non ballare con Lulù. Sì, sì, non ballare con Lulù. Balla con me e Lulù lasciamo che balli con Manuel. Andiamo fuori io e te, ci parliamo dopo con nostra sorella”.

Tra i vari atteggiamenti di Lucrezia finiti al centro delle polemiche, potrebbe esserci anche il “piano” escogitato contro Aldo Montano per dormire con Manuel, le scenate di gelosia a Sophie Codegoni e visto che le tre partecipano come concorrente unico il timore delle sorelle potrebbe essere quello di finire in nomination per colpa degli atteggiamenti della sorella.