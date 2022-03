Al GF Vip ormai è tempo di bilanci. Dopo sei mesi l’avventura sta finendo. C’è chi ha iniziato a settembre, chi è entrato a gara in corso: adesso è il momento di riordinare le idee, ripensare a quello che è stato per poi proiettarsi nella quotidianità. Barù e Jessica Selassiè hanno spesso attirato l’attenzione su di loro. Sono stati protagonisti di una storia che ha appassionato il pubblico tanto che è stato anche creato l’hashtag Jerù.

La principessa di origini etiopi ha mostrato un certo interesse verso il nipote di Costantino Della Gherardesca che da parte sua ha sempre detto di non volere una storia davanti alle telecamere. Col passare dei giorni i due si sono conosciuti meglio, si sono parlati, ma alla fine ognuno è rimasto sulle sue posizioni e per i più romantici non c’è stato il lieto fine. Durante l’ultima puntata sono andati in onda dei video in cui Barù ha espresso frasi forti contro la ragazza che è scoppiata a piangere davanti a Giucas Casella.

“Io non lo voglio più vedere, mi ha profondamente ferita – ha detto con fare deciso – Le parole che ha usato non mi sono piaciute, mi ha offesa. Se non mi voleva bene, che diceva?”. Giucas ha provato a confortarla, giustificando il comportamento di Barù: “Lui è fatto così, se vuoi ci parlo. Sono sicuro che quando finisce il gioco lui a Roma ti vedrà. Lui ci sta male, è più debole di me, di te”. Il giorno successivo Barù ha voluto chiarire con la ragazza notando la delusione sul volto di quest’ultima.





E nelle ultime ore i due sono tornati a parlarsi dopo giornate di incomprensioni. “Dormi? – chiede Jessica affacciandosi nella stanza di Barù -. Buonanotte, e grazie per avermi fatto conoscere Barù, sono contenta di aver conosciuto una persona come te” prosegue la principessa. Il nobile la invita ad entrare e i due proseguono a parlare: “Non mi sono mai illusa sulla persona che sei, l’ho capito benissimo come sei fatto” dice la ragazza. Barù non sembra intenzionato ad aprire nuovamente una conversazione sul loro rapporto e discorso si sposta poi sulle settimane trascorse in Casa.

Barù prova a fare un bilancio del percorso che ha rappresentato per lui una grande sfida “è proprio l’opposto di quello a cui sono abituato” ma è anche fantastico, sono felicissimo di essere arrivato fin qui”. Ad ascoltarlo c’è sempre Jessica, curiosa di sapere cosa ha apprezzato di più di questa esperienza e cosa porterà con sè. “Mi è piaciuto il ridere per nulla e le persone con cui leghi” dice spiegando come con alcuni si sia creato un rapporto molto solido che sicuramente proseguirà anche una volta fuori dalla Casa. La coinquilina sembra d’accordo ripercorrendo i mesi in Casa il bilancio è positivo anche se ci sono stati dei momenti difficili.