L’addio al GF Vip 6 di Alex Belli è stato un vero e proprio colpo di scena. L’attore di Centovetrine è stato spesso al centro delle critiche a causa si alcuni comportamenti assunti dentro la casa, reputati poco veritieri solo per creare dinamiche nel gioco e quindi per avere più possibilità di restare in gioco.

Durante la puntata indiretta andata in onda lunedì 13 dicembre è arrivato il colpo di scena: una nuova lite con Soleil Sorge, la squalifica dal GF Vip 6 per aver infranto il regolamento e l’uscita di scena insieme alla moglie Delia Duran, che era entrata nella casa di Cinecittà per l’ennesimo confronto. Dopo la squalifica di Alex Belli, Soleil Sorge è crollata in lacrime mettendo in dubbio l’autenticità del percorso dell’ormai ex amico nella Casa.

GF Vip 6, Carmen Russo parla con Soleil Sorge di Alex Belli

Dello stesso parere anche molti concorrenti del GF Vip 6, come l’ex Samy Youssef, che da sempre ha avuto da ridire sul comportamento dell’attore: “Nonostante Soleil non mi stia simpatica l’apprezzo per la sua sincerità e il suo carattere. Su Alex posso dirti che sono entrato e avevo già le idee chiare su di lui. […] Là dentro sta facendo l’attore. Per me tutto quello che fa è scena, anche con Manuel. È tutto programmato, non ho mai creduto ad Alex, anche se ho provato a dargli una possibilità”.





Dopo l’addio di Alex Belli anche Jessica Selassié e Carmen Russo hanno cercato di vederci chiaro. “Forse dovevi avere chiaro che se lui si è comportato in quel modo con una moglie, come si poteva comportare con un’amica? Ancora peggio ed era logico. se non ha rispetto per la moglie, figuriamoci per un’amica. Secondo me tu eri vittima e anche complice. Complice perché se ora uno lo analizza era tutto chiaro fin dall’inizio”, ha detto Carmen Russo a Soleil Sorge.

Poi la conclusione lucida e condivisa anche da tantissimi utenti del web: “Aveva la sceneggiatura in mente. Alex ha delle mutazioni di carattere di cui è vittima lui stesso. Diciamo che è come se il suo personaggio si impossessasse completamente della sua persona. Ho avuto sempre questa sensazione”.