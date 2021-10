Un altro lunedì di fuoco al GF Vip 6. Momenti emozionanti, come le sorprese della moglie di Aldo Montano nella Casa, ma anche scontri memorabili. E poi l’ennesimo confronto tra Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorge e Sophie Codegoni e lo sciopero della fame di Jo Squillo per il caso di Chico Forti. In diretta Alfonso Signorini ha letto un comunicato della Farnesina, che assicura dei passi avanti e inoltre la vippona ha ricevuto anche una lettera da parte di Forti.

I colpi di scena al GF Vip 6 non mancano mai ma lunedì sera, al momento delle nomination, è avvenuta una litigata fortissima e inaspettata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. In breve, la cantante ha accusato la ballerina di essere una pettegola e di aver fatto presunti complotti sulle nomination con Jo Squillo. Carmen Russo a quel punto è letteralmente esplosa, arrivando a minacciare di lasciare il reality. “Io avrò 60 anni e tu sei una signora con più anni di me. Hai detto che sono una pettegola ipocrita. Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te”.

Carmen Russo minaccia l’addio al GF Vip 6

“Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità. […] Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi. A questo punto io prendo e me ne vado da qui”, ha continuato Carmen Russo per poi dire a chiare lettere di voler lasciare il GF Vip 6. “Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola. […] Katia è la regina e può permettersi di dire tutto. Sono stata vicino a lei ed ha sparlato di tutte. Ne ha una per tutti”.





Alfonso Signorini ha poi tagliato corto ma Carmen Russo finita la diretta ha continuato a discutere con Katia Ricciarelli al GF Vip 6. “Ma figurati se esco per me va bene. Io ho una famiglia, ho tante cose, il lavoro e tutto il resto”, la frase della ballerina che ha fatto la coinquilina: “Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha”.

C'è maretta sulle nomination al femminile… mentre Sonia ed Adriana nutrono più di qualche sospetto, anche nel gruppo la tensione è alle stelle. #GFVIP pic.twitter.com/ERwhvCr9iB October 18, 2021

Ma Katia è scema la frase di Carmen “io posso anche uscire fuori ho la mia famiglia” non è una cattiveria nei confronti di Katia ma la sua realtà e verità. Come Raffaella che non si dispiacerebbe se uscisse perché ha le sue cose, questo vale per TUTTI. #GFVIP October 19, 2021

E ancora, sempre nella notte al GF Vip 6: “Questo è stato brutto, tutto per una votazione. Sono stanca di gente falsa. Basta con le falsità, odio queste cose qui. Che cattiveria che mi hai fatto”. Mentre tutti in Casa cercavano di calmare gli animi Carmen Russo ha parlato ancora della cantante con Raffaella Fico: “Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro. Non ho complottato nel modo più assoluto. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei. E poi posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona? Credo di sì, quindi penso di avere ragione”.