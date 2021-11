I concorrenti del GF Vip 6 ancora non sanno la data finale del reality. Alfonso Signorini non ha ancora comunicato che il programma non terminerà il 13 dicembre come da contratto, ma il 14 marzo 2022, superando quindi il record della scorsa edizione.

Ovviamente non è escluso che qualcuno lascerà la casa. Lo scorso anno ad abbandonare il reality show di Canale 5 prima di Natale erano Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci. I due vipponi avevano deciso di lasciare la casa per trascorrere le festività di Natale insieme ai propri cari.

GF Vip 6, concorrente lascia il reality il 13 dicembre

Quest’anno potrebbero lasciare la casa Katia Ricciarelli. Qualche giorno fa a svelare il retroscena era stata Sophie Codegoni che, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan, aveva svelato che la soprano e altri vipponi le avevano confessato di voler lasciare il reality a dicembre, non accettando un’estensione del contratto di altri 3 mesi.





Ora è un’altra concorrente a comunicare di voler lasciare la casa del GF Vip 6 il 13 dicembre, data in cui i vipponi dovranno decidere se restare in casa o lasciare, ovviamente senza pagare nessuna penale, per trascorrere le feste natalizie con i propri cari. Carmen Russo ne ha parlato lunedì sera, dopo la puntata in diretta, con alcuni compagni di avventura.

Carmen Russo ha spiegato di voler lasciare la casa senza proseguire oltre per trascorrere il Natale e il Capodanno insieme al marito Enzo Paolo Turchi e alla figlia Maria: “Probabilmente annunceranno presto l’allungamento. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Tre mesi sono tanti. Voglio fare il Natale con loro due”.