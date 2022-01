“Io dentro ho visto tutto”. Alex Belli e Soleil (e Delia), l’ex GF Vip c’era eccome. E ora spara a zero

Fino a dieci giorni fa Carmen Russo è stata una delle protagoniste del GF Vip. È stata l’eliminata della puntata di venerdì 14 gennaio del “Grande Fratello Vip”: la concorrente è stata battuta al televoto da Federica Calemme e Soleil Sorge. “È stata una bellissima esperienza, penso di non essermi risparmiata ed essere sempre stata me stessa” commenta la showgirl una volta raggiunto lo studio di Alfonso Signorini. È rimasta in Casa oltre quattro mesi e per tutti i concorrenti era un punto di riferimento fisso. Conosce molto bene tutte le dinamiche di questo reality e proprio per sfruttare le sue competenze è stata intervistata dal GF Vip Party.

Il discorso, e non poteva essere diversamente, cade sul triangolo fra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Carmen Russo non l’ha mai visto di buon occhio e lo dice chiaramente. “All’inizio dicevo che Alex doveva difendere l’amore con Delia, ma poi tutto può succedere. Ora come ora mi sembra tutta una tarantella. La tarantella è un ballo di gruppo, quindi a questo punto ci siamo capiti. Se c’è ritmo e c’è musica va bene”. Poi Carmen Russo spiega cosa avrebbe dovuto fare Alex Belli secondo lei per difendere il suo rapporto con Soleil Sorge e uscirne meglio con Delia Duran.

“Ho una grande considerazione dell’amore e forse la gente sottovaluta l’amore – spiega Carmen Russo -. Alex è sposato, ha una moglie e non doveva andare oltre. Lui doveva prendere una decisione e dire ‘sono pazzo di Soleil, addio a Delia’. I piedi in due scarpe non si tengono! Siamo donne e non oggetti, lui non può usare la donna in quel modo. In Soleil io avrei pensato ‘se lui non ha rispetto per la moglie, se un giorno si metterà con me farà lo stesso’. Alex incomincia a parlare e a fare, lui si convince. Direi che Belli è un attore senza regista e va sempre oltre, è vittima di sé stesso”.





Carmen Russo è categorica: mai avrebbe accettato un comportamento simile da suo marito. E ai microfoni del GF Vip Party lo spiega molto bene: “Dentro ho visto Alex e Soleil e devo dire che si capiva bene tutto, se la sono passata bene. Diciamo che è stata una bella amicizia chimica, sono stati molto, molto bene. Adesso è entrata Delia e non capisco bene lei. Ho visto dei momenti di avvicinamento tra Soleil e Delia e secondo me potrebbero coalizzarsi contro Alex. Avendo Alex in comune hanno tante cose da dirsi. Poi è chiaro che all’inizio loro due se ne sono dette di tutti i colori ed è normale. Io però fossi stata in Delia avrei reagito in maniera diversa. Avrei preso mio marito per i capelli e l’avrei portato via, non me la sarei presa con l’altra”.

Nel frattempo Alex Belli è finito sulle colonne del settimanale Nuovo TV diretto da Riccardo Signoretti che titola: “Scandaloso GF Vip. La pazza idea di Alex Belli: proporre un grande letto alla moglie Delia e alla sexy Soleil Soleil”. Secondo una fonte anonima che ha parlato a Nuovo Tv, inoltre, la storia tra Alex Belli e le due coinquiline sarebbe già scritta: “Il copione è chiaro. Vedrete, la modella si avvicinerà gradualmente a Soleil Sorge, la donna che qualche mese fa ha fatto prendere una sbandata a suo marito Alex Belli”.