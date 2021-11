Dopo la puntata del 12 novembre del ‘GF Vip 6’, come spesso accade nella Casa più spiata d’Italia si aprono discussioni su ciò che è emerso qualche ora prima. La più distrutta dal punto di vista emotivo è sembrata Lulù Selassié, la quale è apparsa molto provata e in lacrime dopo aver subito una vera e propria ramanzina da Alfonso Signorini per il suo comportamento nei confronti di Manuel Bortuzzo. Infatti, la principessa etiope stata accusata di essere decisamente troppo oppressiva nei suoi riguardi.

Intanto, è uscito fuori che Delia Duran non ha voluto incontrare Alex Belli: “A lui ho già detto quello che dovevo dire”, è stato il commento lapidario della modella venezuelana. A questo punto Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Alex Belli che sua moglie non voleva vederlo. In stanza da letto dopo la puntata l’attore si è sfogato. E nel farlo, però, ha involontariamente imitato il conduttore: “E sai, caro Belli. Purtroppo avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere”.

Dopo il nuovo incontro avuto tra Delia Duran e Soleil Sorge, Alex Belli si è sfogato al termine della puntata. E ha chiesto consigli e pareri anche agli altri compagni di avventura. Inaspettatamente il pubblico ha ascoltato una reprimenda da parte di Carmen Russo, la quale ha voluto usare tutta la franchezza del caso per spiegare per filo e per segno la sua opinione al bellissimo attore. Parole che sicuramente gli risuoneranno per molto nella testa e che lo costringeranno a farsi un esame di coscienza.





Carmen Russo, senza fare troppi giri di parole, ha detto ad Alex Belli: “In queste situazioni incespugliate ci sei sempre te. Secondo me sei un masochista. Tu ormai sei il personaggio Alex Belli, è dentro di te e viene fuori automaticamente. Non è una doppia personalità, ma tu sei vittima di te stesso. Un po’ ti viene fuori la cosa del personaggio e il personaggio lo fai bene. Se è preoccupante? Ma non troppo, tanti sono vittime di se stessi. Chi ha una personalità particolare è vittima di se stesso. Io la penso così”.

Comunque se si è accorta anche Carmen Russo della recita di Alex non capisco come Davide e Soleil ancora non se ne rendano conto. #gfvip November 13, 2021

E poi Carmen Russo ha concluso così il suo discorso: “Ti vedo e mi viene questo pensiero. Ti trovi spesso in cose un po’ strane. Tu fai queste performance particolari e ti vedo carico. Quindi riprendi a fare l’attore. Devi chiedere un contratto a qualcuno, perché secondo e devi fare quello oltre che il fotografo. Poi sei poliedrico ed è bene che tu torni anche a recitare, dico davvero è. Fidati che ti viene benissimo, sei versatile”.