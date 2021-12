Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è finito con un clamoroso colpo di scena arrivato durante la puntata in diretta di lunedì 13 dicembre. Nel pomeriggio Soleil Sorge ha baciato nuovamente Alex Belli per dimostrare a tutti che provasse davvero qualcosa per lei, nonostante da più giorni l’attore avesse dichiarato di voler lasciare la Casa per recuperare il rapporto con la moglie Delia Duran.

“Le parole che ci diciamo io e Soleil le sentiamo, lei è il dono più grande che potevo sperare di trovare nella casa, tutto quello che viviamo è stupendo, ma c’è un però … Lei ha un uomo io ho una moglie, non vogliamo dirci addio, ma un arrivederci”, ha detto Alex Belli. “Volevo dimostrare di essere io quella che in questa storia era quella che aveva la situazione più chiara e di aver messo dei punti”, ha risposto Soleil Sorge.

GF Vip 6, la telefonata di Delia Duran a Carlo Cuozzo

A quel punto Alex Belli si infuria e decide di abbandonare la casa ma Alfonso Signorini lo ha bloccato per dirgli che in giardino c’era la moglie Delia Duran ad aspettarla in giardino. “Sono qui per dirti che nessuno ti ha abbandonata, ma quando ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Avresti dovuto dire “preferisco Delia e il suo amore”, quindi ti dico che tra la nostra storia è finita, io mi merito un uomo che mi rispetti e tu non lo fai”.





A quel punto Alex Belli viola il regolamento e corre ad abbracciare la moglie e ovviamente scatta l’eliminazione dal gioco. “Questa è una bolla, volevo andar via l’altro giorno ma la porta era chiusa”, ha provato a difendersi Belli, ma Signorini risponde: “Quella rossa è chiusa ma ce ne sono tante altre aperte…”. Dopo la puntata il presunto amante di Delia Duran, quello della paparazzata con tanto di bacio, come scrive Biccy ha pubblicato delle storie in cui ha scritto: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. Ne parliamo domani Alex…Vi dimostrerò come tornerà da me. Io non gioco caro Belli. Lei è stata mia e sarà ancora mia“.

Carlo Cuozzo ha pubblicato anche un video di una telefonata fatta da Delia Duran in cui diceva di voler lasciare Alex Belli: “Eccomi, dicevo che lo lascerò in diretta. Dire che con Carlo Cuozzo era tutto vero. Della relazione con Carlo e a lui bye bi**h. Dentro la casa lo lascio proprio in diretta, lo ribadisco. Mi sono stufata davvero è“. (Qui il video della telefonata)