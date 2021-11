“Me l’ha detto lei”. Alex Belli smascherato al GF Vip. La bugia su Soleil Sorge è sotto gli occhi di tutti

“Devo ammettere che a me Sole piace tantissimo. […] Tra noi c’è tanta affinità capisci?! Noi possiamo unirci e passare dei momenti stupendi. Però senza che andiamo a finire nell’attrazione fisica, che ci potrebbe anche essere, ma tu la trattieni. Perché siamo esseri umani che sanno pensare”.

Così Alex Belli aveva descritto il rapporto con Soleil Sorge al GF Vip 6. Durante la sedicesima puntata del reality show Delia Duran, la moglie di Alex Belli, è entrata per avere un chiarimento con Soleil Sorge e l’incontro si è concludo con uno scontro durissimo. Parlando con Sophie Codegoni, e dopo la sfuriata della moglie, l’attore ha confessato di aver cambiato idea.

GF Vip 6, la bugia di Alex Belli su Soleil Sorge

“Io in quel bacio lì non ho sentito nulla. Ho sentito il game e basta, ma non ho sentito nessun sentimento. Lì è la prova del 9. I baci cinematografici sono serviti come prova del fatto che siamo amici. Noi ridiamo, scherziamo, siamo complici, ma finisce lì. Io ci gioco e ci sono finito anche sopra, ma per me è una sorellona e non mi attrae. Lo dico, non sono attratto da quel punto di vista e sono ancora più sicuro”.





Ma c’è dell’altro, perché in una chiacchierata con Manila Nazzaro, Miriana Trevisan e Lucrezia Selassiè, Alex Belli ha svelato una curiosità su Soleil Sorge distorcendo la realtà e in poco tempo è è stato smascherato dal web. Alex ha spiegato che sarebbe stata Soleil a chiedergli di vedersi fuori la casa, ma in realtà era stato lui a chiederle “E tu pensi che sia possibile? Che noi quando usciamo ci possiamo vedere? Perché questa è una delle mie più grandi paure. Molte volte è difficile”.

Ma non è vero che in sauna è stata Soleil a chiedere Alex se fuori si sarebbero potuti vedere.. E poi lui si inventa pure che fuori non la vorrebbe più vedere e in quel discorso non l'ha mai detto!!!

Perché dice ancora queste stronzate???? #gfvip pic.twitter.com/GenDOKVwBa November 6, 2021

Nella chiacchierata con gli altri concorrenti Alex ha invece dato un’altra versione dei fatti. Riferendosi al discorso fatto con Soleil, l’attore ha rivelato: “Ad un certo punto lei mi ha chiesto se fuori da qui ci rivedremo mai… ed io gli dico: ‘ma io spero di non rivederti mai più’. Ma detto in quel mondo ovattato lì, detto con quegli occhietti lucidi sembra che dice ‘perché?’. Sui social in tanti hanno pubblicato il video che smaschera la versione dei fatti di Alex Belli.