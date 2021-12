“Questo è troppo”. GF vip, nuovo aereo per Miriana Trevisan. Biagio D’Anelli perde la testa

Biagio D’Anelli perde la testa, il vippone è crollato dopo l’ennesimo segnale arrivato per Miriana Trevisan. La vicinanza tra i due concorrenti è davanti a tutti e nei giorni scorsi tra i due c’è stato anche un bacio a stampo. Tutto bello, se non fosse che fuori dalla casa Biagio D’Anelli ha una fidanzata. Silvana Curcio, questo il suo nome, abita a Stoccarda, ha vinto il concorso di Miss Germania e nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel mondo.



Un legame che sembra non essere vincolante per Biagio D’Anelli. Novella 2000 ha rivelato come: “Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza”.



Oggi per Biagio D’Anelli è arrivato un nuovo colpo. Miriana Trevisan ha infatti ricevuto un aereo da un amico. In più ha scelto di pranzare con Gianmaria Antinolfi piuttosto che con lei. “Al quarto aereo basta non ce la faccio più!”. Il messaggio per Miriana Trevisan era inequivocabile: “Ricordati che sei un assolo”. La risposta della showgirl è stata: “Va bene Ale. Ti amo, mi manchi, amico mio”.







Immediatamente si sono scatenati i commenti nella casa. Jessica Selassié ha sottolineato: “Vuol dire staccati da Biagio, non è il primo aereo di questo genere che riceve”. Biagio D’Anelli ha replicato a tono: “Sono incazz*to, triste e malinconico. Ragazzi datemi un pugno in faccia che me ne vado. Stasera ho bisogno di un prodotto, voglio separarmi dai perché”.



Poi Biagio D’Anelli ha aggiunto: “A me innervosisce Miriana che dà peso a una cosa dopo che sta vivendo sensazioni fantastiche. Se perdo la testa per Miriana e mia mamma mi dice lasciala io dico la vita è mia!”. Biagio D’Anelli, influencer, ex concorrente del Grande Fratello Nip ed ex opinionista dei programmi di Barbara D’Urso è uno delle new entry del GF Vip 6. Da qualche settimana è entrato nella casa di Cinecittà e già ha conquistato la simpatia di molti inquilini, in particolare di Miriana Trevisan, che grazie a lui ha ritrovato un grande entusiasmo.