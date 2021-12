Miriana Trevisan e Soleil Sorge non hanno mai avuto un bel rapporto all’interno del GF Vip 6. L’influencer italoamericana e la showgirl si ignorano nella casa del Grande Fratello Vip 6 rivolgendosi la parola solo per lanciarsi frecciatine e discutere. Nel corso di questi mesi le due si sono attaccate più volte e sopo aver provato a ricucire un rapporto, sono arrivate alla conclusione di non riuscire a trovare un punto d’incontro.Pochi giorni fa, quando Soleil insultò Sophie tirando in ballo la chirurgia estetica, Miriana Trevisan si è sfogata con alcune compagne di avventura criticando il comportamento dell’influencer.

Dopo la squalifica di Alex Belli dal GF Vip 6, Soleil Sorge ha trovato conforto in quasi tutti i concorrenti, meno che Miriana Trevisan, che ha deciso di tenere il punto e ne ha parlato con l’amico Biagio D’Anelli: “Io non credo nel suo vittimismo. – riporta Biccy.it – Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera. Prima di lui ha avuto Gianmaria che è un bravo ragazzo. Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti”.

“Sono basita che una donna single possa prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua. Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto. E non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato e non hai un progetto di vita di quel tipo. Non mi paragonare ad altre, io sono una brava persona. Non mi avvicino agli altri se sono sposati”.





Ma Biagio D’Anelli l’ha bloccata spiegandole che critica Soleil Sorge solo perché con lei ha litigato più di una volta: “Ma se ti piace un uomo sposato e vedi che lui se ne sbatte della moglie, ma di cosa stiamo parlando? Perché è chi è impegnato che deve portare rispetto. Miriana ma da dove arrivi tu? Anche io sono fidanzato e non ce la faccio a non abbracciarti la mattina. Quindi non ti devo abbracciare più? Quindi soltanto chi ha un anello al dito deve rispettare? Da oggi non mi avvicino più a te? Eppure anche io ti ho detto che vorrei convivere con la mia ragazza”.

#GFvip Ecco bravo,datti una botta sulle mani quando ti viene voglia,e Miriana andasse a trovare l'affetto che cerca in uomini liberi e non impegnati ma che come Alex sono pronti ad un approccio con altre..lei dovrebbe evitare come doveva fare Soleil con Alex dall'inizio.. pic.twitter.com/Zn0JGwT0N7 December 15, 2021

E ancora: “Io rispetto la tua e tu rispetti la mia. Mi sembrava che volessi ragione per forza. Tu sarai dentro da tre mesi, ma io lui lo conosco da dieci anni. Lo conosco fuori e fidati. Non vedere sempre gli altri. Pensa un po’ a te. Tu non difendi Delia a caso, ma perché hai litigato con Soleil cinquanta volte”.