“Ha deciso così”. Biagio D’Anelli, soffiata pazzesca. Lui è al GF Vip 6 ma fuori lo sanno tutti

Biagio D’Anelli, influencer, ex concorrente del Grande Fratello Nip ed ex opinionista dei programmi di Barbara D’Urso è uno delle new entry del GF Vip 6. Da qualche settimana è entrato nella casa di Cinecittà e già ha conquistato la simpatia di molti inquilini, in particolare di Miriana Trevisan, che grazie a lui ha ritrovato un grande entusiasmo.

La vicinanza tra i due concorrenti è davanti a tutti e nei giorni scorsi tra i due c’è stato anche un bacio a stampo. Tutto bello, se non fosse che fuori dalla casa Biagio D’Anelli ha una fidanzata. Silvana Curcio, questo il suo nome, abita a Stoccarda, ha vinto il concorso di Miss Germania e nel 2004 ha partecipato a Miss Italia nel mondo.

GF Vip 6, la decisione della fidanzata di Biagio D’Anelli

Nel 2019, ai microfoni di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli ha parlato della sua storia d’amore: “Sono andato io personalmente a Stoccarda, è la prima volta che vado io da una donna. Sono felicissimo, sono innamorato, lo dico pubblicamente”. Ora però Novella 2000 lancia una vera e propria bomba sulla fidanzata di Biagio D’Anelli.





“Secondo quanto apprende Novella 2000, – si legge sul settimanale – infatti, Silvana Curcio avrebbe deciso di mollare Biagio ora che D’Anelli, concorrente del GFVip, ha manifestato un chiaro interesse verso la coinquilina Miriana Trevisan. È innegabile che Biagio nutra del tenero per l’ex valletta di Mike Bongiorno. Nelle ultime dirette del reality il flirt dei due, condito per ora da carezze e qualche effusione, è stato anche argomento di dibattito con gli altri concorrenti”.

“Il gieffino ha tuttavia spiegato a Miriana e ai compagni che potrebbe cedere al corteggiamento dell’ex Velina solo se sapesse che il legame con la Trevisan avrà un futuro. Futuro che al momento Biagio – si legge ancora.- ritiene però inconciliabile con il suo, perché vivendo all’estero dovrebbe dare il via a una relazione a distanza. Può essere stato proprio tutto ciò, se davvero le voci dovessero rivelarsi fondate, a convincere l’ex Miss Silvana Curcio dell’urgenza di troncare la relazione con Biagio D’Anelli?”.