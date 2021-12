Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip. Il loro flirt prosegue e non mancano baci e tenerezze, nonostante lui abbia una storia al di fuori del reality. “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi”, ha detto l’opinionista e l’ex ragazza di Non è la Rai ha risposto così: “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica”. Qualche giorno fa è stata la fidanzata di Biagio D’Anelli a prendere la parola e sui social ha reso nota la sua posizione.

Si erano diffuse voci sul fatto che lei già si sentisse single, ma la ragazza ha voluto fare chiarezza attraverso le Storie di Instagram: “Io non ho rilasciato nessun tipo di dichiarazione e non ho intenzione di farlo. Ritengo che i social e la tv non siano il luogo adatto per parlare di certi argomenti. Avrò modo di chiarire al di fuori dei riflettori”. Poche parole, ma abbastanza chiare per mettere a tacere le voci che sono circolate nei giorni scorsi.

Nella Casa del GF Vip 6 Biagio D’Anelli è tornato sulla questione e si è confidato in veranda con la new entry Nathaly Caldonazzo. È proprio alla sua fidanzata che pensa Nathaly e, per questo, chiede a Biagio quali siano le sue intenzioni: “Se si è arrabbiata è un problema suo” dice l’opinionista, convinto di non averle mancato di rispetto. Insomma nonostante ci sia interesse nei confronti dell’ex valletta di Mike Bongiorno, Biagio D’Anelli non ritiene di aver superato alcun limite e per questo non crede che la sua compagna debba risentirsi in alcun modo. La donna è convinta che l’intimità e la relazione che Biagio D’Anelli ha costruito con Miriana siano già troppo profondi per essere considerati una semplice amicizia.







“Secondo me l’hai persa” dice sicura Nathaly Caldonazzo e per lei Biagio D’Anelli può considerarsi single.

“Eh vabbè, mi lascerà…ciao!”, ribatte l’opinionista senza preoccuparsi troppo del fatto che la sua fidanzata possa essere infastidita dal suo modo di fare. Inoltre è convinto che essere stato sè stesso e aver fatto sempre quello che sentiva sia stata la scelta migliore e sembra quasi sminuire il tipo di rapporto che ha costruito con Miriana Trevisan, convinto che non ci sia stato niente di più di qualche abbraccio.

Nathaly Caldonazzo resta ferma sulla sua posizione e prova a far ragionare il vippone sul fatto che gli atteggiamenti che ha assunto in queste settimane possano dare fastidio a una donna che vede le immagini da casa, ma Biagio D’Anelli non arretra di un centimetro. “Se lei oggi ti dicesse che vuole stare con te tu cosa faresti” chiede la showgirl riferendosi a Miriana e all’eventualità che lei possa provare dei sentimenti: “Le direi mettiti in fila”, risponde Biagio ridendo a crepapelle. Insomma anche se Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sono sempre più vicini, la loro storia appare confusa. Ancora non è chiaro che l’opinionista vorrà continuare a conoscere la sua coinquilina o vorrà difendere la relazione che ha al di fuori della Casa.