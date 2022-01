“Corri, viene a vedere”. GF Vip, arriva l’aereo che scuote Miriana Trevisan. E lei in lacrime

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan, dentro la casa del GF Vip la loro passione era scoppiata. Baci, carezze e lacrime al momento dell’addio. Per capire quanto profondo fosse diventato il legame tra i due bastava leggere la dedica che Biagio aveva scritto sui social nel primo giorno dell’anno. “Sarebbe stato bello iniziare questo nuovo anno abbracciati. Non è importante come sia andato il gioco, non importa che io sia uscito da quella casa. Io ti starò vicino lo stesso, io starò al tuo fianco, io sono lì con te. Quest’anno è nostro! Buon anno a tutti, buon anno a noi brutta”.



Poi, solo qualche giorno fa era arriva la doccia gelata. L’ex GF Vip aveva infatti smesso di seguire Miriana sui social. E giù voci di rottura. Ma niente di tutto questo. “Poiché mi state scrivendo in tantissimi, riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose “estremamente importanti”.



E ancora: “Chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa”.







“Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla. Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”. E oggi nuova conferma di questo sentimento. Sopra la casa del GF Vip è volato un aereo.



“Brutta ti a…spettiamo fuori! Biagio + fans”. Il messaggio ha ovviamente riempito di felicità Miriana, che ha abbracciato commossa fino alle lacrime i suoi compagni d’avventura primi tra i quali quelli che sono accorti dell’aereo. Tra i due, insomma, le cose potrebbero funzionare. Del resto sono rimasti d’accordo che, quando anche Miriana lascerà la casa del GF Vip, avranno finalmente modo di vedersi e comprendere se tra loro possa nascere qualcosa di più che una semplice amicizia. Biagio lo ha ripetuto stamani a Mattino 5. “Ho lasciato la mia ex pubblicamente perchè voglio stare con Miriana indipendentemente dal gioco…”. Palla a Miriana.