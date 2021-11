“Lo avesse detto un uomo di una donna, apriti cielo. Lo dice lei e si ride. L’educazione, il rispetto della persona, le parole hanno importanza non solo verso le donne ma verso tutti”, “Gli overparty si fanno solo a chi vogliono loro. Se questa frase fosse stata al contrario (dall’uomo alla donna) ci sarebbe stata già la squalifica immediata (ironico o meno)“.

Questi alcuni dei commenti lasciati sui social dopo la battuta fatta da Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi. Nella casa del GF Vip 6 come coinquilini, in passato i due hanno avuto un flirt e fin dall’inizio del reality show hanno avuto momenti di grande tensione. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne la scorsa settimana è tornata a scagliarsi pesantemente contro l’imprenditore napoletano. Sembrava che i due avessero trovato una sorta di equilibrio e, invece, in poco tempo sono nuovamente tornati ai ferri corti. In puntata Soleil Sorge aveva tirato fuori retroscena pesantissimi sull’ex.

GF Vip 6, critiche per la battuta di Soleil Sorge su Gianmaria Antinolfi

“Si vanta tanto di riempire le donne di regali, e fa nomi di brand e poi… Non farti il figo con quello che non sei. Si finge Briatore, ma è un lavoratore semplice. La cosa che io gli rimprovero sempre è che è veramente brutto sfregiare la semplicità, il lavorare per le cose, che è una cosa fondamentale. Si vuole vendere per playboy e per riccone, invece mette da parte i soldi e mangia pasta e piselli, non è che va a cena nei ristoranti tutte le sere”. Parole che ovviamente avevano innervosito il diretto interessato, ma anche alcuni vip.





Ma ecco ora un’altra battuta di Soleil Sorge, arrivata durante lo show del GF Vip: “Gianmaria è comunque un oggetto. Per le donne, ma è un oggetto“, ha detto, scatenando le risate di alcuni vip come Katia Ricciarelli, ma anche il gelo di altri come Aldo Montano, rimasto impassibile sul divano. Forse resasi conto della gaffe, l’ex corteggiatrice di UeD ha cercato di metterci una pezza spiegando che quella era solo una battuta.

Battuta o no, la frase ha scatenato una vera bufera, con commenti al veleno contro la vippona. Ma c’è anche chi ha preso le sue difese: “Nonostante vorrei che Soleil venga eliminata dal gioco, il prima possibile, penso che ieri sera voleva solo essere pungente e ironica come lo era Zorzi l’anno scorso nel suo Show. Probabilmente non è stata all’altezza, mia opinione“.