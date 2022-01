“Tu sei l’unica…”. Hai capito Barù: in diretta vago, nella notte si dichiara. Finalmente si svela al GF Vip

Barù Gaetani sta diventando un protagonista del GF Vip 6. Nonostante sia stato uno degli ultimi ad entrare, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante all’interno della Casa. Il suo carattere sempre schietto e diretto lo rende un personaggio molto apprezzato anche da parte del pubblico. Nell’ultima puntata ha evitato l’eliminazione, ma prima di scoprire di essere stato salvato dal pubblico Alfonso Signorini ha mostrato un video in cui Barù ha fatto vedere tutto il suo malumore per la nomination ricevuta.

“Non mi è piaciuta questa cosa, sono stato nominato da queste quattro femmine, perché non ho una relazione con Jessica”. Barù è stato scontroso anche con Delia Duran che gli proponeva di fare un restyling: “Da te non mi farei toccare per un restyling, ma ti sei guardata?”. Nathaly Caldonazzo ritiene che si senta un po’ il protagonista, perché l’unico uomo single della casa.

Poi Barù ha scoperto di essere stato salvato dal pubblico e Alfonso Signorini lo ha messo alle strette costringendolo a fare una scelta tra Jessica Selassiè e Soleil Sorge. Sebbene in quell’occasione abbia fatto il nome della principessina, subito dopo la diretta del GF Vip, Barù Gaetani ha cambiato idea e nella notte si è lasciato andare ad una dichiarazione inaspettata nei confronti dell’ex protagonista di Uomini e donne.





La reazione di Barù non si è fatta attendere e in diretta ha scelto di “salvare” Jessica Selassiè, preferendola all’influencer italo-americana. Tuttavia la vera svolta c’è stata dopo la puntata quando in piena notte Barù si è lasciato andare ad una “dichiarazione” nei confronti di Soleil, rivelando che sarebbe lei l’unica donna che gli interesserebbe davvero all’interno della casa. Dopo la diretta, tra un sorso di vino e l’altro, Barù ha detto la sua davanti a Soleil Sorge: “Io voglio Sole. A me, onestamente… se dovessi puntare su una persona sarebbe Soleil, ma io l’ho detto subito. Sei l’unica che mi attizza. Sei l’unica che mi smuove qualcosa e non so se qui dentro è un grande complimento. Però sei fig* non è che non sei fig*”.

Eppure, i fan social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti del GF Vip 24 ore su 24, ritengono che questa non sia la realtà dei fatti. Secondo i sostenitori della coppia Jessica-Barù, il nipote di Costantino Della Gherardesca semplicemente non vorrebbe ammettere il suo sentimento nei confronti della principessina Selassié, con la quale passa molto del suo tempo all’interno della casa di Cinecittà.