Al GF Vip 6 non è rimasta alcuna coppia. Anche Sophie Codegoni è stata divisa da Alessandro Basciano e prima di lei Lulù Selassié e Miriana Trevisan hanno dovuto salutare rispettivamente Manuel Bortuzzo e Biagio D’Anelli. Ma anche se non c’è ancora stato niente, continua il tira e molla di Barù, che ogni giorno sembra cambiare idea e dunque confonde i fan su Jessica Selassié.

Nei fatti spesso si comporta con la princess fosse qualcosa di più di un’amica, dunque con grattini, massaggi, coccole, confessioni e mille attenzioni. Hanno anche dormito nello stesso letto oltre a trascorrere molto tempo insieme nella Casa. Ma a parole il concorrente del GF Vip 6 la musica cambia: lei non demorde, ma lui ha sempre detto di non voler spingersi oltre. Anche in diretta, dove più volte è stato “interrogato” da Alfonso Signorini.

GF Vip 6, le ultime su Barù e Jessica

Nelle ultime ore, l’ennesimo colpo di scena al GF Vip sui cosiddetti “Jerù”. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha parlato con Giucas Casella e Davide Silvestri e il mago in pratica gli ha fatto il terzo grado sul particolare rapporto che ha con Jessica nella Casa. E qui è arrivata “la batosta” per chi sperava in questa coppia: tra lui e la sorella di Lulù non c’è nulla, non gli piace e difficilmente fuori potrà nascere una storia d’amore.





“Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio – ha detto deciso Barù al GF Vip 6 – No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”.

Giucas: "Ma quindi con Jessica c'è qualcosa?"

Barù: "No"

Giucas "Ma ti piace?"

Barù: "No, non mi piace in quel senso"

Giucas: "Ma la frequenterai fuori?

Barù:" Ma, non penso… "



Jerutti:#gfvip pic.twitter.com/Ay5aPQkPV0 March 4, 2022

Niente da fare, dunque, né dentro né fuori il GF Vip 6. Ma è anche vero che non è la prima volta che Barù stronca questo rapporto. “Lei è molto carina e simpatica – diceva la scorsa settimana di Jessica -, però non c’è quella cosa, altrimenti l’avrei già baciata certamente. Mi piace come amica e sul fuori non ci vedo nulla. Il punto è che non voglio illudere nessuno. Tra me e lei c’è dell’affetto, ma come con Soleil, nulla più di questo. Se ci abbracciamo mi piace, ma come contatto fisico umano”. Stavolta sarà definitiva?