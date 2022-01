In tanti hanno notato alcuni atteggiamenti poco chiari tra Barù e Jessica Selassiè. Dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini sono passati quattro mesi e Barù, nipote di Costantino della Gherardesca, è uno degli ultimi entrati nella casa ma ha subito conquistato con la sua simpatia, ironia, ma anche con il suo fascino.

Tanti spettatori hanno notato che tra tutte le concorrenti, Barù rivolge attenzioni e sguardi particolari proprio a Jessica Selassiè. Tra i due non mancano le frecciatine, gli sguardi e i momenti che trascorrono insieme in cucina, complice la passione per il cibo e il buon vino, e tanti telespettatori sognano la nascita di un’altra coppia nella casa.

GF Vip 6, Barù e Jessica Selassiè: la frase ‘boom’

Ma qualcosa è cambiato, o almeno così pensa il web, a causa delle ultime esternazioni del nipote di Costantino della Gherardesca. Chiacchierando con Kabir Bedi e Valeria Marini, Barù ha definito Jessica Selassié un po’ acida e priva di senso dell’ironia, stessa critica mossa qualche giorno fa anche da Soleil Sorge. Ed è proprio per questo motivo che alcuni utenti pensano che il vip sia stato influenzato dalle parole dell’influencer.





“Sai qual è il suo problema e perché non trova marito? – ha detto Barù – È un po’ acida e non ha senso dell’umorismo. That’s also very important FOR ME. You can work on it, ovvero per me è molto importante ma ci può lavorare. Anche Jessica era presente e in sua difesa ha detto di essere anche dolce, gentile e sensibile.

Parlava del senso dell'umorismo di Jessica dopo averla chiamata acida BARÙ SEI SGAMABILE COME POCHI#jerùpic.twitter.com/23b7y2nqpv January 16, 2022

Nei giorni scorsi Barù aveva difeso Jessica Selassè dalle parole di Manila, che l’aveva descritta debole perché aveva accettato di cucinare per lui. “L’ho addestrata bene eh, ci si è voluto un po’ ma ce l’ho fatta”, aveva detto ironicamente Barù. “Beh nemmeno troppo se ci pensi bene… Quando uno trova terreno fertile è facile, è quando il terreno non è fertile che inizia la tua sfida, ricordalo”, aveva detto Manila provocando la risposta indispettita di Barù: “Dipende cosa pianti”.