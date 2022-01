Non solo Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip 6. Le tensioni in Casa si respirano anche tra Barù Gaetani e Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha ricevuto la visita del suo compagno Lorenzo Amoruso, che l’ha invitata ad andare avanti con le sue gambe e senza esitazioni. Manila Nazzaro si è commossa appena ha visto il compagno. “In questi quattro mesi ti sei adoperata e hai dato tantissimo, sembrava che questa Casa fosse davvero la tua”, esordisce l’ex calciatore, ricordando la generosità con la quale l’ex Miss Italia ha offerto il suo supporto agli altri concorrenti.

“A differenza di tante persone che ho conosciuto nella mia vita, non ti fermi mai alla superficie ma cerchi sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti. Non tutti sono così, ma non per questo devi dubitare della bella persona che sei e degli amici che hai, perché tutti ti vogliono bene”, ha proseguito Lorenzo Amoruso.

Prima di questo incontro Manila Nazzaro ha avuto l’ennesimo confronto con Soleil Sorge e Barù Gaetani. Tra i due il clima continua ad essere particolarmente infuocato e, nel corso delle ultime ore, si sono scambiati un bel po’ di frecciatine al vetriolo. Hanno avuto degli screzi in cucina e l’ex Miss Italia ha accusato Barù di essere un “cafone” mentre in puntata, è stato trasmesso un filmato in cui lui definiva Manila Nazzaro una “serva” delle sue amiche.





“Ma la smetti, sei un cafone. Ora ti ci mando davvero. Anche meno Barù. Fin quando scherziamo va bene, però anche meno”, ha sbottato Manila che non ha gradito il modo di fare del suo compagno di gioco al GF Vip. “Anche meno quando non hai niente altro da dire”, ha aggiunto ancora Barù Gaetani che ha nuovamente punzecchiato la vippona: “Avrei da dirti altre cose ma non te le posso dire”, ha chiosato Manila.

Poi durante la puntata sono stati visti dei video in cui Barù Gaetani si “divertiva” a lanciare nuove pesanti frecciatine nei confronti della donna. In questo caso, non è stato per niente tenero nei confronti di Manila che ha avuto modo di difendersi in diretta televisiva. “Lei praticamente è la serva di Katia e Soleil”, ha sbottato Barù provando così a sminuire il ruolo di Manila all’interno della casa del Grande Fratello Vip, facendo riferimento al fatto che sarebbe “assoggettata” al pensiero delle sue due amiche. Manila Nazzaro ha smentito chiarendo di non essere “la serva di nessuno”.