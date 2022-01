“Alfonso, hai sbagliato”. GF Vip, Signorini asfaltato dal concorrente: è rivolta anche nella Casa

Il caso Katia Ricciarelli ha caratterizzato gran parte della puntata del GF Vip 6 di venerdì 7 gennaio. Tanto che Alfonso Signorini ha fatto ingresso in casa per parlare con i concorrenti dopo le litigate e gli insulti dei giorni scorsi. La cantante lirica si è resa protagonista di una serie di espressioni infelici nei confronti degli altri concorrenti. Ha apostrofato Lulù Selassiè prima come “scimmia” – commentando sotto i baffi la discussione avuta con Soleil – e poi, come se non bastasse, definendola “la principessa che sta con le gambe aperte”.

Alfonso Signorini entrando nella Casa ha bacchettato i vipponi: “Vi chiediamo di mantenere un limite per rispetto del pubblico che ci segue. Abbiamo sentito espressioni inaccettabili, aggressive e offensive. Questi toni non fanno onore né a voi né a noi che li abbiamo mandati in onda”, le parole del conduttore. “La vostra è incapacità ma il limite è stato oltrepassato, vi chiediamo di prenderne atto e recuperare lo spirito con cui avete iniziato questa avventura. Non vi riconosco più, non riconosco più quel patto di fiducia che abbiamo sottoscritto. Ho sentito il bisogno di guardarvi. L’intolleranza non significa sparare cavolate dalla mattina alla sera”.

Nonostante i clamorosi scivoloni di Katia Ricciarelli non è arrivata la squalifica per la cantante lirica. Il conduttore aveva in parte motivato le infelici uscite razziste contro Lulù Selassié come lo specchio della mentalità di un tempo, che oggi come oggi porterebbe persone come sua madre o la stessa Ricciarelli a rimanere incastrate in erronee convinzioni: “Anche mia madre chissà quante volte ha detto di uno straniero ‘ma che se ne tornasse al paese suo’, mica questo fa di lei una razzista”.





Sulla questione è intervenuto Barù Gaetani che ha apertamente criticato la gestione del caso Katia Ricciarelli al GF Vip 6. Parlando di quanto accaduto in puntata con Jessica Selassié, si è lasciato andare a un commento negativo sulla gestione di tutto il blocco e sulla mancata presa di posizione nei confronti della Ricciarelli: “Non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fucked. Cose brutte”. L’opinione di Barù è che in America “saresti fottuto”.

Inoltre Barù Gaetani ha anche detto durante la puntata ad Alfonso Signorini di voler uscire dalla Casa ritenendo esaurito il suo percorso dopo 3 settimane. E quando Sophie Codegoni e Soleil Sorge hanno provato a capire chi potrebbe piacergli tra Jessica Selassié e Valeria Marini, Barù Gaetani ha risposto lapidario: “Jessica? Non capisce le mie battute, figuriamoci. Comunque non inizierei nessuna storia d’amore qui dentro, specialmente per mezza clip, tanto se voglio le dò di mio le clip”.