“Una bottiglia nel c***”. Barù senza freni, il retroscena ‘choc’ sulla concorrente gela il GF Vip

Federica Calemme è l’eliminata della puntata del GF Vip 6 di venerdì 28 gennaio. Al televoto è stata battuta da Barù Gaetani e Nathaly Caldonazzo. Una parte della puntata è stata dedicata al malumore di Barù che è finito in nomination. Infatti sono state alcune donne della Casa a fare il suo nome durante la puntata precedente a causa della sua reticenza a lasciarsi andare con Jessica Hailé Selassié.

Anche Lulù Selassié durante le nomination palesi ha nominato Barù consigliando al concorrente: “Se ti piace Jessica diglielo!”, mentre per altre persone in studio, come Sonia Bruganelli, il concorrente potrebbe avere degli sviluppi interessanti con Soleil Sorge, dopo che l’influencer ha ufficialmente dichiarato di voler rimanere fuori dalla relazione di Alex Belli e Delia Duran.

In puntata Alfonso Signorini ha voluto indagare sulla questione. Ha mandato in onda un video in cui Barù non fa nulla per nascondere il suo malumore: “Non mi è piaciuta questa cosa, sono stato nominato da queste quattro femmine, perché non ho una relazione con Jessica”. Poi, parlando con Manila Nazzaro si è rivolto a Nathaly definendola: “Quest’altra arrapata”. L’ex Miss Italia lo ha subito rimproverato: “Mi dissocio perché non mi piace. Non è un’ironia che mi fa sorridere”.





Barù Gaetani ne ha per tutte, è stato scontroso anche con Delia Duran che gli proponeva di fare un restyling: “Da te non mi farei toccare per un restyling, ma ti sei guardata?”. Nathaly Caldonazzo ritiene che si senta un po’ il protagonista, perché l’unico uomo single della casa. Ma lui è stato chiaro: “Non mi piace nessuno qui dentro, non trovo quella scintilla”. A questo punto Nathaly entra a gamba tesa e dice che trova il coinquilino “offensivo” e “cafone”. Dopo il video Barù Gaetani chiarisce la sua posizione: “Perché dovete obbligarmi a dichiararmi? Non voglio parlare dell’estetica, voglio parlare dell’anima. Conoscere queste donne per come sono”.

Nathaly Caldonazzo non accetta il suo modo di fare: “Ci dice cose brutte senza pietà, ci offende. Non puoi dirmi “arrapata”, ho una figlia che mi guarda da casa”. Barù ha tagliato corto: “Sono cresciuto in una famiglia matriarcale, con donne forti, la sessualità era libera e ogni battuta accettata. Vengo da un background diverso da tutti. Se ho offeso, mi scuso. Nathaly non sei intoccabile perché hai una figlia che ti guarda. Mi hai ficcato una bottiglia nel sedere una sera e non ti ho detto niente”. Alfonso Signorini è apparso visibilmente spiazzato dopo questa frase. Poi arriva il momento di scoprire il primo concorrente che si salva dall’eliminazione ed è proprio Barù.