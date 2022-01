Ormai è morta e sepolta la storia tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni al GF Vip 6. Qualche giorno fa l’imprenditore ha deciso di troncare con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ad un certo punto se la cosa scatta bene, se non scatta. Non mi piace fare avanti e indietro” ha detto in concorrente del GF Vip 6, ormai determinato a mettere un punto al flirt con Sophie Codegoni, da qualche giorno ‘fidanzata’ con Alessandro Basciano.

La scorsa notte i due si sono lasciati andare a baci e abbracci e lei si è confidata con Giucas Casella: “Sì, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia”, ha detto la concorrente del GF Vip 6, che nei giorni scorsi ha ricevuto la proposta dall’ex volto di UeD.

GF Vip 6, Jessica Selassié spia Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Il vippone si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni e in presenza degli altri concorrenti ha fatto una vera e propria proposta di fidanzamento: “Non sono una persona di molte parole. Volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro Basciano, ricevendo un bacio dall’ex tronista del dating show di Maria De Filippi.





La fine del flirt tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni è coinciso con l’ingresso al GF Vip 6 di Federica Calemme. Fin da subito l’imprenditore napoletano ha mostrato interesse verso la ragazza: “Mi rendo conto che ha i valori di una donna di trent’anni fa, è vera, perbene, verace, limpida e genuina. La vedo semplice, non ha nessuna sovrastruttura o doppio fine. Mi sono preso un po’ di tempo. Con lei non ho mai parlato di… anche perché voglio avere le idee chiare”.

E in queste ore tra Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è scattato il primo bacio. A pizzicarli Jessica Selassié che li spiava da dentro la casa. “Oddio si sono baciati! Ci azzecco sempre!“. “Hanno limonato? Ce l’hanno fatta?”, ha chiesto poi incuriosito Alessandro Basciano. “Ce l’hanno fatta! Mi sembravano molto contenti!“, ha poi confermato la principessa.