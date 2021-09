Esplode praticamente la passione al ‘GF Vip 6’ tra due concorrenti. Ormai siamo vicini alla nascita di una nuova coppia e ciò che il pubblico ha visto in queste ore non lascia molti dubbi a riguardo. Il feeling è incredibile e già da alcuni giorni c’erano stati degli avvicinamenti importanti, che avevano fatto ipotizzare che una storia d’amore non fosse poi così lontana. Si erano infatti lanciati degli sguardi sensuali e non erano mancati abbracci e baci sulla guancia da parte di entrambi.

Intanto, è venuto fuori dall’esterno della Casa di una confessione molto triste da parte di Francesca Cipriani. Prima di approdare al ‘GF Vip 6’ ha infatti svelato al settimanale ‘Nuovo’: “Purtroppo la mamma è malata di cuore, anche se per fortuna ora sta meglio. Sicuramente lei mi mancherà di più. Ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento al cuore, gli sono stati messi diversi stent. Comunque se dovesse succedere qualcosa mi avvertirebbero subito nella Casa. Mi dispiace tanto non sentirla e mi auguro che il GF Vip ci faccia sorprese”.

Nonostante siano trascorsi pochi giorni da quando il ‘GF Vip 6’ ha avuto il suo inizio, i due vipponi in questione hanno stabilito immediatamente un contatto fisico molto importante. E adesso si sono messi insieme a letto, scambiandosi tantissime coccole sotto le coperte. Non sono mancati i baci e gli abbracci. Per quanto riguarda i baci, sembra che per il momento si stia andando in maniera molto cauta, infatti lei ha rivelato agli altri coinquilini di aver finora dato soli baci a stampo.





Lo stesso ‘GF Vip 6’ ha commentato ufficialmente questo avvicinamento, che riguarda Manuel Bortuzzo e Lucrezia ‘Lulù’ Selassié: “Un buongiorno pieno di affettuose attenzioni questa mattina nella Casa del Grande Fratello Vip. Le luci si accendono e vediamo sbucare fuori dalle coperte un Manuel ed una Lucrezia in preda ancora a farsi coccole e scambiarsi effusioni. Il ragazzo, ancora un po’ addormentato, sembra quasi non voler fare alzare la giovane principessa dal letto e restare ancora un po’ sotto le coperte”.

Poi il ‘GF Vip 6’ ha aggiunto su Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “Speravano quasi che il momento non finisse. Tentando ancora di alzarsi, preferiscono continuare a farsi i grattini e a guardarsi in modo tenero. Sapevamo che stava nascendo un affetto particolare tra i due vip, ma non li avevamo ancora visti dormire insieme né tantomeno trovarli così la mattina dopo”.