Momento sicuramente non positivo per Soleil Sorge, che sta facendo i conti con una situazione tutta in alto mare con Alex Belli. Lui ha dichiarato apertamente i suoi sentimenti nei suoi confronti, ma lei ha ribadito che il suo cuore è impegnato. Infatti, fuori dal ‘GF Vip 6’ c’è una persona ad attenderla. Nelle scorse ore è stata invece attaccata verbalmente da una concorrente nella Casa più spiata d’Italia. Parole molto pesanti nei suoi riguardi e, quando lo verrà a sapere, sicuramente gli animi si accenderanno.

A proposito del partner di Soleil Sorge, si chiama Carlo Domingo ed è originario della Sicilia, infatti è nato nella città di Marsala. Secondo quanto finora appreso, i suoi genitori sono Enzo Domingo e Giusy Parrinello e lui di professione fa l’imprenditore. Ha una passione immensa nei confronti del mondo della moda, ereditata dal padre, che vent’anni fa ha aperto la ‘Domingo Communication’ a Milano. Si tratta di un’agenzia di comunicazione per i brand del settore fashion. E lavora nell’agenzia familiare.

Una delle concorrenti ha usato questi termini per giudicare Soleil Sorge: “Se tu hai di fronte una persona che mente sui fatti, ma è una cattiva e falsa, come ti puoi difendere? Lei fa anche bullismo. L’odio sai da dove viene? Dalla paura di una persona. Se tu hai paura di me e non sei sana di mente, mi odi”. Dunque, considerazioni a dir poco molto gravi, di cui Alfonso Signorini dovrà prenderne atto e probabilmente discuterne in puntata. Le scintille sembrano essere dietro l’angolo.





Ad aver attaccato duramente Soleil Sorge è stata la coinquilina Miriana Trevisan. Non sono state riferite direttamente all’ex ‘Uomini e Donne’ questi insulti, ma molto probabilmente lo verrà a sapere ben presto. L’ha dunque apostrofata come una persona che ha dei problemi di natura psichica e che non sa comportarsi a dovere, infatti l’ha considerata non vera e anche cattiva. Non resta che aspettare venerdì 10 dicembre per comprendere se possano esserci tregue o ulteriori battaglie verbali.

Intanto, parlando di un’altra concorrente, ovvero Francesca Cipriani, lei e il fidanzato Alessandro Rossi avrebbero nascosto il fatto che il ragazzo sia già padre di un figlio, anche alla redazione del Grande Fratello. La madre di Francesca Cipriani, intervistata da Riccardo Signoretti, ha confermato l’indiscrezione: “È vero”. Un caso scoppiato all’improvviso e che getta un’ombra sulla partecipazione.