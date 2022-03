“Ecco chi esce”. GF Vip, si stringe il cerchio nella Casa: tutti gli indizi portano lì

Si avvicina la finale del GF Vip 6 e in Casa iniziano i discorsi su chi andrà in nomination e sui possibili eliminati alla vigilia dell’appuntamento che deciderà le sorti dei vipponi. In giardino ne parlano Giucas Casella e Davide Silvestri. Mentre prendevano il sole hanno riflettuto su come agire nel corso delle prossime nomination, che saranno decisive per conquistare la possibilità di arrivare in finale.

Giucas Casella spiega che ha una strategia molto semplice, cioè quella di dare la sua nomination a coloro che – a loro volta – lo hanno nominato. Insomma, vorrebbe ricambiare il favore. Inoltre ha spiegato a Davide Silvestri: “Io, ormai, nomino chi mi ha nominato. Pure tu fai così?”. L’attore ha replicato: “L’unica che mi ha nominato ultimamente è Soleil. Dovrei restituirgliene una. Poi, non mi ha nominato più nessuno. A parte Antonio, ma l’ho già nominato”.

Quindi interviene Giucas Casella che aggiunge un altro concetto al suo ragionamento: “Lui (Antonio, ndr) uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”. Davide Silvestri gli ha spiegato che Antonio è piaciuto al pubblico, che di sicuro non esiterà a salvarlo ancora: “L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash”. Giucas non è apparso d’accordo con lui: “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato”.





Secondo Giucas Casella, Antonio Medugno è un bravo ragazzo, ma non merita la vittoria poiché si trova da troppo poco tempo nella Casa rispetto a chi ha iniziato dalla prima puntata l’avventura al GF Vip 6. Dopo l’uscita di Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno si sente più solo nella Casa. Durante la diretta di lunedì 28 febbraio ha avuto un crollo ed è stato consolato dai suoi parenti che gli hanno fatto forza.

Nelle ultime ore si è confidato con Delia Duran dicendo di non essere sereno e lo stress che sta vivendo si manifesta con la psoriasi: “Ho chiesto qualcosa di materiale, come un maglione di mia mamma, per restare collegato. Mi sento così vulnerabile di testa che mi spaventa. Ho bisogno di sentirmi più vicino a chi mi conosce, prego per stare più vicino a loro, lei mi dà forza. Ho la psoriasi, mi sta uscendo ovunque, è un problema di testa che sfoga sulla pelle. Fin quando non sto meglio non va via, la notte non dormo”.