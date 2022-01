Al GF Vip 6, forse mai come nelle altre edizioni, gli equilibri nella Casa cambiano alla velocità della luce. Al momento, dopo la strigliata di Alfonso Signorini, tra i vipponi regna la calma ma forse è solo apparente perché sono spaccati. Due gruppetti, uno più agguerrito dell’altro, che continuano a lanciarsi frecciatine. Di certo nella nuova puntata, in programma venerdì 14 gennaio 2022, il conduttore tornerà in Casa per chiarire ancora una volta questa divisione.

Ma probabilmente si parlerà anche di coppie e coppie e coppie scoppiate. Da un lato Sophie Codegoni e Alessandro Basciano che dopo essersi fidanzati e poi lasciati “ufficialmente” al GF Vip 6 sono di nuovo una cosa sola nella Casa. Con buona pace di Jessica Selassié, che ha da sempre manifestato interesse per l’ex corteggiatore di UeD.

GF Vip 6, nella nuova puntata l’evento più atteso

E poi Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. Sembrava fosse nato qualcosa di idilliaco tra l’imprenditore e l’influencer, ma poi lei ha stoppato tutto. Senza contare che il concorrente del GF Vip 6 ha grandi progetti per il futuro e potrebbe presto lasciare il reality: fuori si parla infatti del lancio di una sua linea di moda e questa delusione ‘d’amore’ potrebbe spingerlo a uscire definitivamente dal gioco.





Ma l’evento più atteso di tutta la nuova puntata del GF Vip 6 che, a proposito di equilibri, darà senz’altro una scossa ai vipponi è sicuramente l’ingresso di Delia Duran, atteso da settimane. La modella è in quarantena fiduciaria da giorni e ora è pronta a lasciare l’hotel per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Nella scorsa diretta, in collegamento dall’albergo, ha anche dato la “news flash” della pausa da Alex Belli.

Ma a poco dalla sua entrata in scena al GF Vip 6, a Novella 2000 Delia Duran ha scritto che ha dato un compito al marito: “Quello di riconquistarmi, di farmi vedere ogni giorno quanto ci tieni a me, quanto mi ami. Ho tanta fede che ci penserà il tempo a sistemare tutto… per poi fare il nostro secondo passo. Il passo più importante, quello di diventare genitore, di diventare la mamma dei tuoi figli come tanto lo desidero e lo desideri. È il nostro sogno più grande, e la cosa più bella che Dio ci possa dare”. Ma intanto, come prenderanno il suo ingresso i concorrenti?