Si fa sempre più incandescente la situazione al ‘GF Vip 6’, anche perché non mancano le polemiche e le incomprensioni. Nell’ultima puntata Alfonso Signorini ha nuovamente criticato Lulù Selassié, mentre Sonia Bruganelli non ha speso parole bellissime nei confronti di Miriana Trevisan. Ma ora l’ultima notizia è indubbiamente più positiva e inaspettata. Nella Casa più spiata d’Italia due concorrenti sono sempre più vicini e c’è già chi è pronto a scommettere su una storia d’amore.

A proposito di relazioni sentimentali e ‘GF Vip 6’, è uscito fuori il nome del presunto fidanzato di Soleil Sorge. Si chiama Carlo Domingo ed è originario della Sicilia, infatti è nato nella città di Marsala. Secondo quanto finora appreso, i suoi genitori sono Enzo Domingo e Giusy Parrinello e lui di professione fa l’imprenditore. Ha una passione immensa nei confronti del mondo della moda, ereditata dal padre, che vent’anni fa ha aperto la ‘Domingo Communication’ a Milano. Si tratta di un’agenzia di comunicazione per i brand del settore fashion.

Alcune immagini diffuse nelle scorse ore dal ‘GF Vip 6’ hanno fatto vedere degli atteggiamenti particolari da parte di due vipponi, che pare si stiano trovando proprio alla grande. L’intimità sta prendendo il sopravvento e, sebbene al momento si stia parlando di un’amicizia speciale, c’è chi è sicuro che ben presto potrà succedere altro. Si sono infatti fatti un bagno caldo insieme e si è potuto osservare un feeling incredibile. Non resta che aspettare qualche giorno per avere il quadro della situazione più chiaro.





Le foto che li hanno ritratti insieme hanno permesso di osservare questo bagno bollente, infatti si sono insaponati a vicenda e uno dei due ha poi anche accarezzato la schiena dell’altro. E sui social network si sono tutti sbizzarriti, visto che gli utenti pensano che stia per nascere una storia d’amore al ‘GF Vip 6’. I due protagonisti sono i nuovi arrivati Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli. Da parte loro ovviamente non c’è stata alcuna dichiarazione che faccia immaginare altro, ma tutto è ovviamente possibile.

Intanto, al ‘GF Vip 6’ è tempo di lacrime per Francesca Cipriani a causa del fidanzato Alessandro: “Ammetto che mi sta venendo l’ansia…Devono farmi sapere…Ho paura Alessandro abbia un’altra…”. L’ansia è legata alla fine del programma, inizialmente prevista per il 13 dicembre e ora invece destinata a spostarsi fino a marzo: “Ho bisogno di sapere per quanto tempo staremo qui”.