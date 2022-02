Nell’ultima puntata del GF Vip Delia Duran ancora grande protagonista. Davanti a tutto il pubblico c’è stato il confronto con Alex Belli con il quale il rapporto pare essersi definitivamente incrinato. “Tu sei innamorato di lei…Sei un bugiardo…Ho preso la mia decisione definitiva, ma la mia posizione è chiara…Voglio finire la mia storia qua…”. E poi ancora: “Sono stufa dei tuoi giochi sadici…Ho preso la mia posizione…Vai a fare la sua vita…”. Parole che hanno lasciato il segno in Alex Belli.



Delia Duran, poi, è stata scelta come prima finalista ma neppure per lei è stata una serata facile. Delia Duran è stata infatti attaccata da Katia Ricciarelli che si è dissociata dalle dichiarazioni della modella venezuelana. Parole, quella della soprano, che non sono piaciute al conduttore Alfonso Signorini che ha difeso Delia. Nello specifico Katia aveva detto di non concepire il concetto di amore libero.



“Sono rimasta allibita. Non mi è mai venuto in mente di fare l’amore libero. Mi sono persa qualcosa e mi dispiace che non sono più in tempo. Quello che mi ha sbigottita è il fatto di dirlo con tanta naturalezza davanti a tante persone”. La risposta di Delia Duran che secondo Sophie Codegoni è complice di tutto il teatrino è stata: “Io sono questa. Abbiamo parlato con Katia e ho rispettato anche la sua modalità”.







Poi è arrivata la difesa di Alfonso Signorini: “Non deve vergognarsi di nulla perchè esiste anche quella realtà. Delia Duran ci ha raccontato la sua esperienza che stravolge l’immagine con il quale siamo cresciuti, però dico che parlare anche di questo sia importante perchè riflette una realtà che è condivisa da tanta gente”.



Poi è stata la volta di Soleil Sorge ha affermato: “Secondo me deve essere affrontato come tutte le dinamiche. Hanno sviato un altro discorso”, anche Sophie Codegoni ha detto la sua: “Non ci vedo stranezza in quello che dice, l’amore è bello perchè è libero”.