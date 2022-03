“Abbiamo sentito tutto”. Fuorionda di Giucas contro Lulù. In diretta ritratta ma Signorini lo smaschera

Il televoto flash del GF Vip 6 ha colto tutti di sorpresa. Davide Silvestri e Soleil Sorge, che in questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con opinioniste Adriana Volpe e Sonia Briganelli hanno legato tantissimo e hanno stretto una forte alleanza, si sono ritrovati uno contro l’altra per una lotta all’ultimo televoto.

Il televoto è stato annunciato per il terzo concorrente che si batterà in finale. Dopo attimi di tensione e di suspence, i due vipponi sono finalmente pronti a scoprire la loro sorte e c’è stato un vero colpo di scena, perché è stato Davide a vincere il duello e ad aggiudicarsi la finale della sesta edizione del GF Vip 6. E proprio Davide è stato protagonista di una delle discussioni più accese delle scorse settimane.

GF Vip 6, Alfonso Signorini contro Giucas Casella

Il concorrente e Lulù vengono messi l’uno di fronte all’altro in Mystery Room per dirsi, senza mezzi termini, cosa pensano l’uno dell’altra. Capricciosa, bugiarda e doppiogiochista sono solo alcune delle caratteristiche che Davide attribuisce all principessa. “È molto furbo questo ragazzo, spero che se ne vada a Casa” dice invece Lulù.





Davide racconta di essersi avvicinato a Lulù dopo l’uscita di Manuel per non farla sentire sola, cercando di comprendere tutti i suoi comportamenti a volte sopra le righe, e di essere rimasto deluso dalla sua Nomination, vissuta come un tradimento. Lulù ha spiegato di non avere avuto altra scelta e di averlo nominato per esclusione dal momento che le altre persone nominabili erano molto vicine a lei.

Ritornati in Casa Alfonso coinvolge anche gli altri concorrenti, chiedendo loro un pensiero sul comportamento di Lulù. Mentre Jessica è convinta che sua sorella debba imparare a dosare le sue reazioni, Barù – pur apprezzando la personalità della principessa – ha comunque qualcosa da rimproverarle. Giucas dice a voce bassa che Lulù non arriverà in finale: “Nella discussione con Davide ha esagerato”. Poi ha ritrattato dicendo: “Lei è fatta così, mi auguro vinca”, frase criticata da Alfonso Signorini: “Ma come Giucas? Non hai detto questo poco fa ma va bene. Abbiamo sentito tutto”.