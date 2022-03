La semifinale del GF Vip 6 è partita da Soleil Sorge. Che ha fatto anche urtare il conduttore dopo il suo ritorno nella Casa. “Troppo buona” per i suoi gusti con le ex coinquiline, proprio quelle che di fatto hanno decretato la sua eliminazione dal reality show a un passo dalla finalissima.

“Questa eccessiva carineria, questi discorsi del piffero non ci piacciono, quando Manila ti ha nominata hai fatto una faccia che parlava da sola”, le ha detto Alfonso Signorini esortandola a parlare in modo più schietto con le ragazze della Casa riunite in giardino per il confronto. Ma Soleil Sorge non ha colto la provocazione e l’invito del presentatore del GF Vip 6.

GF Vip 6, Alfonso Signorini demolisce Delia Duran

“Ho sempre letto oltre le parole, ho sempre guardato i fatti, in quella nomination c’era anche il rischio di essere eliminata e quindi mi è sembrato strano. Voglio ringraziarvi perché non avete idea di quello che c’è fuori, lo capirete tra qualche giorno”, ha continuato Soleil Sorge che dunque ha deluso le aspettative di Signorini. Si aspettava il ritorno della leonessa, ha ritrovato una gattina al GF Vip 6.





Ma non solo contro Soleil. Alfonso Signorini ne ha avute anche per Delia Duran. Sempre all’inizio della puntata del GF Vip 6, parlando dell’eliminazione dell’influencer, ha mostrato le reazioni e i commenti dei concorrenti. Delia Duran si è trovata d’accordo col verdetto, e dunque Davide Silvestri terzo finalista di questa edizione.

In un confessionale ha infatti detto che per lei Davide ha meritato la finale perché ha dato più di Soleil al GF Vip 6. Eppure è innegabile che la 27enne sia stata tra i maggiori protagonisti di questa edizione. Per questo, prima che Delia potesse aprire bocca, Signorini l’ha “demolita”: “Delia ti voglio ricordare che se tu sei in questo programma è merito di Soleil non tuo”. Effettivamente la moglie di Alex Belli è diventata vippona grazie alla chimica artistica dei due…