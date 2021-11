“Non si fa così, hai toppato”. GF Vip, Alfonso Signorini stana Alex Belli in piena diretta

Nuova puntata del ‘GF Vip 6’ nella serata di venerdì 5 novembre. Al termine della stessa c’è stata l’eliminazione dal reality show della concorrente Jo Squillo, che ha dovuto salutare per sempre i compagni di avventura. Ma l’appuntamento in diretta è stato incentrato anche sul litigio tra Alex Belli e Aldo Montano e dall’incontro di Delia Duran con suo marito Alex e con Soleil Sorge, che è stata attaccata dalla donna. Ma anche Alfonso Signorini ha vissuto dei momenti di rabbia.

Queste sono state la parole della Duran nei confronti dell’ex ‘Uomini e Donne’: “Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Tra il tuo comportamento e l’amicizia c’è un abisso. Lui è un uomo sposato e dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui. Ricordati che è la donna che deve fermare l’uomo, finché la donna lo consente, l’uomo va avanti. Tu ti sei svelata per quello che sei, cioè una gatta morta”.

Durante un momento della trasmissione, Alex Belli e Aldo Montano si sono avvicinati e tra i due c’è stato un attimo di tregua nella loro querelle. Infatti, hanno deciso di stringersi la mano proprio per evitare l’inasprimento di altre polemiche. Ma una frase dell’attore ha fatto andare fuori di testa Alfonso Signorini. Belli ha infatti affermato, rivolgendosi a Montano: “Questo è fair play, avresti dovuto insegnarmelo tu”. E il padrone di casa ha preso la parola e si è scagliato contro di lui.





Una volta ascoltata quella frase, Alfonso Signorini ha attirato l’attenzione di Alex Belli e non si è tenuto per sé ciò che pensava: “Gesto nobile da parte tua, però lasciami dire che hai buttato via tutto dicendo che questo è fair play Aldo, quello che dovresti insegnarmi tu. Non si fa così, hai toppato”. E lo sportivo ha subito replicato: “Hai ragione Alfonso”. Quindi, nonostante sia stata raggiunta una sorta di tregua, tutte le tensioni non sono svanite e i prossimi giorni saranno decisivi per capire come evolverà il loro rapporto.

A fine puntata Alex Belli ha comunque minacciato di lasciare il ‘GF Vip 6’. Annebbiato dalla discussione con la moglie e preso dall’impeto di voler uscire dalla Casa per seguire la sua Delia, si è diretto verso la Porta Rossa, ma è stato fermato da Soleil, che ha cerca di farlo ragionare. “Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. Sole io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci?”.