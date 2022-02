Dopo una settimana il GF Vip 6 è tornato in diretta con la 40esima puntata. Venerdì scorso è infatti saltato un appuntamento per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2022 e dunque di temi da trattare ce ne erano diversi. Ma tanto per cambiare si è subito parlato del triangolo che da mesi ormai caratterizza il reality show di Alfonso Signorini, ovvero quello composto da Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli.

Momento molto atteso, il verdetto del televoto utile per decidere il primo finalista del GF Vip 6. In lizza per andare dritti alla finale del 14 marzo prossimo c’erano Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Delia Duran e Manila Nazzaro. E, seconda sorpresa dopo il trionfo su Soleil Sorge, a spuntarla è stata proprio la moglie di Alex Belli, che nonostante sia l’ultima arrivata ha ottenuto il 36% delle preferenze.

GF Vip 6, “proposta indecente” ad Alex Belli

Davide Silvestri ‘secondo classificato con il 33%, Manila Nazzaro 25% e infine Katia Ricciarelli votata come preferita solo dal 4%. Un verdetto, questo per cui Delia Duran è la prima finalista del GF Vip 6, che ha scatenato I’attore di Vivere: ha persino minacciato di abbandonare il reality. Ma l’annuncio più “grosso” della puntata riguarda Alex Belli a cui è stato chiesto di tornare nella Casa.







“Stasera faremo una proposta indecente al nostro Alex Belli – ha annunciato Alfonso Signorini. Il GF Vip 6 ha intenzione di mettere l’attore davanti ad una scelta clamorosa da prendere, chissà cosa sceglierà di fare lui. […] Vuole che tu ritorni in casa per qualche giorno e farai veramente qualcosa per mettere fine a questo triangolo. Darai un finale a questa soap d’amore e deciderai se scegliere Soleil, Delia o anche Basciano”.

Proposta flash: Alex avrà l'opportunità di tornare in Casa molto presto… 💥 #GFVIP pic.twitter.com/H2LB0JmhJm February 8, 2022

“Scegli chi ti pare, ma dai una fine a questa storia. Ovviamente non avrai molto tempo, non so esattamente quanto, ma io credo almeno due settimane. Però tu vai nella casa e da stasera ti chiuderai in quarantena. Vai Alex e ci vediamo lunedì prossimo, per adesso ti auguro buona quarantena”. Lui ha accettato la proposta del GF Vip 6 e tra i primi a commentare Aldo Montano: “Scusatemi, ma è tutto così stomachevole. Alfonso scusami, ma te lo devo dire che è insopportabile, proprio insopportabile, è davvero insopportabile”.