Sabato pomeriggio si sono vissuti attimi di panico al GF Vip 6, quando i concorrenti hanno ricevuto dei video messaggi da amici o parenti e Alex Belli, l’unico tra i vip a non ricevere nessuna sorpresa dalla famiglia, ha perso la testa e la regia è stata costretta a censurare quanto stava avvenendo nella Casa.

“Aprite questa ca*** di porta! Vi giuro che se non aprite questa porta vado fuori di testa”, ha gridato l’attore furibondo, mentre Davide Silvestri e Giacomo Urtis tentavano di riportarlo alla calma: “Non me ne frega un ca*** di questo gioco di mer***. Me ne vado a fare un cu**”. Le telecamere hanno inquadrato il corridoio che conduce alla porta rossa, mostrando Alex Belli rivolto di spalle che gridava e colpiva la porta a calci e pugni e alcuni concorrenti assistevano impotenti alla scena.

GF Vip 6, Alex Belli chiama la famiglia ma risponde solo l’idraulico

Le urla dell’attore di Centovetrina hanno richiamato l’attenzione degli altri inquilini della casa, che a poco a poco si sono riuniti tutti nel corridoio per capire cosa stesse succedendo ma proprio in quel momento la regia ha censurato mandando in onda un discorso di Aldo Montano e Giucas Casella a bordo piscina da entrambe le regie della diretta.





Alex Belli è sparito dalle telecamere per diverso tempo – evidentemente richiamato e tranquillizzato dagli autori del reality show – ed è riapparso sereno e in vena di fare festa. In queste ore il GF Vip 6 ha permesso ai concorrenti di fare alcune telefonate per capire se restare o abbandonare il gioco il 13 dicembre. Anche in questo caso ad Alex Belli non ha risposto nessun familiare ma un certo ‘idraulico’ che gli avrebbe consigliato di restare nella Casa.

“Ho chiamato cinque numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico”, ha detto Alex Belli e sui social è partita la caccia all’identità dell’uomo, che secondo la maggior parte degli utenti di Twitter – sbizzarriti con meme e video – sarebbe Fabrizio Corona.