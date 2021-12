Volano gli stracci tra Alex belli e Soleil Sorge. L’attore, in collegamento ieri dalla sua casa di Milano, non le ha mandate a dire suscitando però la risposta dell’italo american. Per Alex non sono giorni facili. Solo qualche giorno fa la sua ex fidanzata Mila Suarez ha sparato a zero contro di lui in una lettera inviata a Delia Duran. “È dipendente dalla popolarità, dalla voglia di successo. Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran”.



Scrive Mila, che poi aggiunge: “Alex Belli si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una soap opera. Lui non è uscito per stare con te, non illuderti, ma semplicemente per ripulire la sua immagine e anche perché è consapevole che non potrebbe avere un futuro con Soleil”.



E ancora: “Perché è una donna troppo forte per lui. Spero che tu possa renderti conto che sei stata umiliata”. Alex Belli per ora non risponde. Per ora si limita a provocare Soleil Sorge che ieri non si è fatta pregare: “Alex ha fatto credere a Delia che io mi sia innamorato di lui, ma sinceramente la cosa non mi interessa”.







“Questa spettacolarizzazione non ha senso – risponde Alex Belli – poi tu non hai fatto i conti sulla variante Belli. Io ho messo un punto a questa cosa”. Soleil ironizza: “Ma perchè sei un nuovo virus?”. “Io non ho bisogno di raccontare nulla – prosegue Alex – Io non ho niente contro nessuno, sto solo gestendo la mia vita”.



“Questo è vero, ma il problema è quello che tu hai raccontato a tua moglie e quello che lei racconta. Vorrei mettere anche io un punto”. conclude Soleil che si dice stanca di tutto questo. Alex Belli, una cosa è certa, continuerà ad imperversare nella casa a lungo. Il vincitore virtuale della prima parte del GF Vip è senza dubbio lui.