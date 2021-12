Alex Belli e Soleil Sorge ancora protagonisti del GF Vip 6. Dopo i tanti discorsi su amicizia, chimica artistica e baci che di cinematografico non avevano niente, l’attore ha confessato di provare un sentimento forte e reale per la sua coinquilina.

“Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha confessato Alex Belli. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – ha concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”.

GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge sotto le lenzuola: “Quello che facciamo funziona”

Dopo una lite avuta durante un gioco organizzato dal GF Vip 6 per conoscere meglio i nuovi arrivati, i due hanno fatto pace e durante la notte c’è stata una nuova confessione dell’attore: “Il nostro amore in tutte le forme non è un problema, il problema è degli altri, del pubblico. Dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”, aveva detto rivolgendosi a Soleil Sorge.





Dopo il nuovo riavvicinamento tra i due, Delia Duran ha deciso di prendersi una pausa dai social e di lasciare anche la casa di Milano. La moglie di Alex Belli, che ha rifiutato di entrare nella casa per un altro confronto, lo ha annunciato sui social e in tanti continuano a dubitare di questi gesti, convinti che in realtà marito e moglie abbiano organizzato a tavolino il tutto prima di entrare al GF Vip 6.

Soleil "che risate ieri (notte)"

Alex "No perchè c'è il panettiere che vuole sapere (riferimento ad Alfonso)"

Soleil "Sembra tutto chiaro, semplice ovvio, invece chissà che film si fa la gente"

Alex "Quello che facciamo funziona"

Soleil "Se lo dici tu"#gfvip @AdrianaVolpeTV 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/nMaqEDnQLI December 6, 2021

E stanno facendo discutere anche le parole pronunciate questa notte da Alec Belli a Soleil Sorge. Mentre i due vip si trovavano a lei, lui le ha sussurrato: “Quello che facciamo funziona”, una frase che ha messo ancor più in dubbio il comportamento dei grandi protagonisti del GF Vip 6.