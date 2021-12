“No, deve stare fermo”. Tra Alex e Soleil spunta un altro: colpo di scena al GF Vip

Continuano ad essere Alex Belli e Soleil Sorge i protagonisti del ‘GF Vip 6’ in questi giorni. Dopo essersi concentrati in diretta sulla dichiarazione d’amore dell’attore e dell’incertezza da parte dell’ex volto di ‘Uomini e Done’, anche dopo la puntata con Alfonso Signorini i due hanno proseguito nei loro dialoghi. E il gieffino è apparso parecchio infastidito da una richiesta della bellissima ragazza. Parole che non sono affatto piaciute a lui, che ha dunque sperato il contrario di ciò che vuole la Sorge.

Durante l’appuntamento del 3 dicembre, è arrivata la domanda diretta di Alfonso Signorini: “Tu lo ami Alex Belli?”. E Soleil Sorge: “Lo amo come essere umano in generale, come persona e uomo. Mi prendo le mie responsabilità per tutto quello che dico e faccio. So quello che voglio”. Sulla misteriosa persona che sta frequentando fuori dalla Casa ha detto che “non c’è rischio. So che sentimenti provo per la persona fuori. So che voglio costruire qualcosa”. E ora è ritornata sull’argomento spinoso.

Al termine della puntata del ‘GF Vip 6’, Alex Belli ha deciso di non fare nessun dietrofront e ha confermato di provare qualcosa di importante nei suoi confronti. Cosa che però non è ricambiata dalla vippona, la quale ha detto: “Il mio desiderio è quello di ricevere un messaggio da questa persona, voglio capire cosa pensa di tutto questo e che tipo di idea si sia fatto su questa situazione”. Ma la replica di Belli non è stata probabilmente quella che lei si attendeva prima della sua frase.





Questa la pronta replica di Alex Belli: “Di quale messaggio hai bisogno dopo i tre aerei che ti ha mandato?. Poi se ogni cosa che ti arriva dall’esterno deve essere usata come doppia lama, è meglio che stia fermo”. Staremo dunque a vedere se questo misterioso partner di Soleil deciderà di uscire definitivamente allo scoperto per dichiarare i suoi sentimenti a tutta Italia. O se accetterà il consiglio di Belli, che non vuole assolutamente altri tipi di problemi nell’avventura nel reality show.

SUPERMAN mai come ora serve che le mandi una lettera anche in anonimo.

ti saremo molto grati #gfvip pic.twitter.com/gtn7Am8oWK December 4, 2021

E subito dopo sono arrivati questi commenti degli utenti in riferimento alle parole di Alex Belli a Soleil: “Ricordati Alex che prima o poi rimarrai da solo con il tuo ego. Questo è un tuo vizio con le donne”, “Ma state sempre a criticare Alex, ma perché non giudicare Soleil per una volta?”, “Qui chi si è esposto è stato lui, secondo me lei sta aspettando che succeda qualcosa in più, sono i fatti che contano”.