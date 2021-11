“Manovrata da lui…”. GF Vip, la bomba choc di Soleil Sorge e Alex Belli sulla moglie Delia

Si torna a parlare di Alex Belli e Soleil Sorge. L’appuntamento numero 17 del GF Vip 6 si è aperto nuovamente con l’incontro al veleno tra l’influencer italo americana e Delia Duran, moglie dell’attore e modello, che dalla passerella della casa di Cinecittà ha criticato duramente Soleil e il suo modo di comportarsi.

“Sei entrata nella casa parlando di avere rispetto per le donne ma sei la prima a non portare rispetto. Amicizia tra uomo e donna? Tra il tuo comportamento e l’amicizia c’è un abisso”, è stata l’accusa di Delia Duran, che ha rilanciato le stesse accuse anche dal salotto di Pomeriggio 5. Alfonso Signorini ha mostrato a Soleil Sorge i nuovi filmati e come aveva già detto nei giorni scorsi l’influencer, anche se con rammarico, ha deciso di prendere le distanze per evitare spiacevoli fraintendimenti e ricevere nuove accuse infondate.

GF Vip 6, Alex Belli e Soleil Sorge: “Forse Delia Duran è condizionata”

“Magari dovrebbe smetterla di fare certe accuse”, ha sottolineato non riconoscendosi nelle critiche della moglie di Alex Belli. “Una cosa che mi contraddistingue è la coerenza. – ha detto ancora Soleil Sorge – Se avessi voluto un uomo me lo sarei andato a prendere, non mi tirerei indietro a dire che lo voglio. Detto questo non è il mio interesse nei confronti di Alex Belli. Quindi dovrebbe farla finita con queste accuse prima che inizio a prendermela”.





Durante la puntata Alex Belli e Soleil Sorge si sono confidati hanno lanciato una pesante accusa a Delia Duran. Nel video postato sui social i due ipotizzano che ma modella sia stata manovrata da qualcuno e secondo gli utenti quel qualcuno sarebbe Fabrizio Corona.

Alex "A meno che non sia condizionata da un cespuglio di schiaffi (👑) che io non condivido"

Soleil "È quello che sto iniziando a pensare.

Guarda caso Sophie non l'ha mai minimamente toccata e in quel cespuglio è totalmente coinvolta"#gfvip pic.twitter.com/MO0QWwOh96 November 8, 2021

“A meno che non sia condizionata da un cespuglio di schiaffi che io non condivido”, ha detto Alex Belli rivolgendosi a Soleil Sorge che ha commentato: “È quello che sto iniziando a pensare. Guarda caso Sophie non l’ha mai minimamente toccata e in quel cespuglio è totalmente coinvolta”.