Alex Belli e Soleil Sorge sono i grandi protagonisti del GF Vip 6. Negli ultimi giorni, quel sentimento descritto come amicizia si è tramutato in altro e proprio l’attore di Centovetrine ha confessato di provare un sentimento forte per l’influencer italoamericana.

“Nessuno dei due pensava che potesse nascere una cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco”, ha detto Alex Belli a Soleil Sorge. “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo il nuovo riavvicinamento tra i due, Delia Duran ha deciso di prendersi una pausa dai social e di lasciare anche la casa di Milano.

GF Vip 6, la richiesta agli autori di Alex Belli e Soleil Sorge

Venerdì scorso la moglie di Alex Belli ha anche rifiutato di entrare nella casa per un altro confronto e di questo l’attore ne è stato ben felice. Molti utenti di Twitter hanno criticato questo comportamento e hanno messo in dubbio la veridicità di tutta la situazione.





Per molti il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran è un teatrino organizzato ad arte per permettere all’attore e all’influencer di restare il più possibile dentro la casa e in queste ore, prima della diretta di lunedì 6 dicembre, sui social è stato pubblicato un video che ha scatenato una vera e propria bufera. Durante una chiacchierata, Alex Belli si è avvicinato a Soleil Sorge spiegando di aver fatto ”due chiacchiere” con gli autori e chiedendo loro di “tutelarci un pochino“.

“Tutto costruito ecco – è uno dei commenti social – perché la moglie sta alla larga conosce bene il gioco che devono fare per stare più a lungo possibile nella casa regole imposte dal #gfvip questo è Soleil da del gioco“. “Sole è dentro al teatrino quanto Alex! Se le è rimasta un po’ di intelligenza dovrebbe dissociarsi completamente, cambiare stanza e andare avanti fa solo! Ma non lo farà perché sta bene anche a lei tutto questo schifo”, si legge ancora.

Alex "ho fatto una chiacchiera"

Soleil "con chi?"

Alex guarda in alto = autori e poi dice "Gli ho detto di tutelarci un pochino"



Eh no cari miei a questo punto giocate pulito #gfvip@AdrianaVolpeTV @SBruganelli pic.twitter.com/mJMQbwgpKH December 6, 2021

A scatenate le critiche anche una frase pronunciata in diretta da Alfonso Signorini. Il conduttore del Gf Vip 6 ha annunciato di avere una clip su di loro ma ha anche proposto di non mandarla in onda se avesse creato in loro del disagio.