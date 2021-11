“Lo voglio, per sempre”. GF Vip, Alex Belli abbraccia Soleil. Poi all’orecchio confessa tutto il resto

In attesa della puntata in diretta del ‘GF Vip 6’ di venerdì 26 novembre, nella Casa più spiata d’Italia si stanno verificando episodi interessanti e anche emozionanti. Ma fuori non tutti sono proprio felici, basti pensare alla vicenda legata ad Alex Belli e Soleil Sorge, con Delia Duran pronta nuovamente a infuriarsi. Anche perché si è registrato un nuovo episodio, anzi due, nelle ore precedenti. I due sembrano sempre più vicini e intimi e c’è chi sia pronto a giurare che tra di loro possa scoccare l’amore.

Gli autori hanno dato ai ragazzi tutto l’occorrente per fare i massaggi. Indovinate cosa è successo! Naturalmente l’attore di CentoVetrine ha voluto massaggiare Soleil Sorge: un’ora di massaggio dolcissimo, profondo, sensuale. Alex Belli non ha tralasciato nessun cm del corpo della Sorge e la cosa ha fatto impazzire Delia Duran. A rivelarlo (o prevederlo) è il profilo Agent Beast che in qualche modo segue la Duran dall’hotel in cui è in quarantena. Raccontano che la donna sta guardando quello che fanno Alex e Soleil.

Intanto, a sorpresa Sophie Codegoni ha incassato l’appoggio proprio di Soleil Sorge, dopo le troppe critiche riservate alla mancata pulizia e la Sorge ha affermato di non aver considerato molto negativo il suo disordine. Ma è quello che è successo tra lei e Alex Belli poco dopo che ha fatto emozionare ancora di più il pubblico. Se il massaggio sexy è parso più una cosa riservata e di presunta forte attrazione fisica, questo nuovo gesto dell’attore fa comprendere ancora di più che ci sia un feeling importantissimo.





La vicinanza e i ringraziamenti riservati da Alex Belli a Soleil hanno fatto immenso piacere alla gieffina, che gli ha detto: “Ho amato il tuo ringraziamento”. Poi si è lanciata tra le sue braccia per un abbraccio caloroso e lui ha iniziato a dire a bassa voce nel suo orecchio frasi meravigliose: “Ti voglio sempre vedere splendere. Farò di tutto per renderti felice”. A testimonianza del fatto che proseguiranno senza sosta nella loro conoscenza, contro tutti e contro tutte. E Delia in un certo senso sembra avvisata.

L’ex di Alex Belli, Mila Suarez, ha intanto rivelato nelle scorse ore: “Mi chiedete se loro due sono una coppia aperta. Che vi posso dire, uno, due, tre, quello che so è che se uno nel suo passato era una coppia aperta, penso anche nel presente. Quindi le persone non cambiano, il lupo perde il pelo ma non il vizio. Lui mi chiedeva di fare delle cose che per una ragazza normale come me, non sono da accettare”.