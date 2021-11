Momento di grande sconforto e di sfogo al ‘GF Vip 6’ per Alex Belli. Un vero e proprio crollo personale si è verificato davanti a Soleil Sorge. I due hanno deciso di andare a letto insieme e hanno cominciato a parlare di tutto ciò che è capitato nelle ultime settimane. Ovviamente non può che tormentarlo la vicenda legata alla moglie Delia Duran, che si è arrabbiata con lui e con la stessa compagna di avventura, ma ha anche ripensato a lungo al feroce attacco dell’opinionista Adriana Volpe nell’ultima puntata.

Proprio Delia ha parlato nelle scorse ore e ha spiegato sul presunto mancato matrimonio con il vippone: “Queste sono solo cattiverie gratuite. Abbiamo celebrato il rito religioso perchè per noi è più importante la benedizione di Dio che il rito civile. Poi se un domani vorremo sposarci ufficialmente, non credo avremo problemi a farlo”. Ha ammesso che lei e Belli non sono sposati con rito civile ribadendo comunque che tra loro, che si sono giurati vero amore davanti a Dio. Ma veniamo all’attualità.

Alex Belli ha rivelato alla sua amica, parlando della sua avventura nel reality show: “Noi siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Poi hanno voluto necessariamente portarci a creare un qualcosa che non ci rappresenta. Siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro sono usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa ci sia di male in questo rapporto”. Ma è quando ha parlato della sua carriera professionale che è venuto fuori un momento no.





Soffermandosi più nello specifico sulla sua vita lavorativa, Alex Belli si è reso autore di una sorta di pesante autocritica per ciò che ha fatto finora come attore: “Ma alla fine chi ca*** sono? Sono un attore di me*** che interpreta soap fatte male”. Ma Soleil è poi tornata a parlare del loro legame: “Da fuori arrivano bellissimi messaggi sul nostro rapporto. Tutto è così bello, poi ad un certo punto tutto è stato preso troppo seriamente”. E lui: “Mi faceva male pensare che tutto era stato rovinato”.

E infine Alex Belli ha concluso così la sua conversazione con la Sorge: “Non riuscivo a non parlare con te durante la puntata, sentivo il tuo occhio e i tuoi pensieri. Non vedevo l’ora di andare là fuori e parlarti”. Tra di loro sembra essere ritornato ormai il legame che c’era anche qualche tempo fa. Ma i fan dell’uomo sono un po’ preoccupati dalle pesanti critiche che ha fatto nei suoi confronti.