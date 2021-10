Continuano ad esserci polemiche anche dopo la puntata in diretta del ‘GF Vip 6’. E a chiarire una volta per tutte la sua posizione è Alex Belli, stanco di non essere capito. Se l’è presa in particolar modo con una coinquilina, anche se ha poi precisato di non avere problemi solo con lei, ma che si tratta di un discorso generico. Una situazione che vuole che sia rispettata per evitare qualsiasi tipo di incomprensione. E la sua speranza è che non debba mai più tornare su questo tema.

Nelle scorse ore un utente su Twitter ha scritto: “In che senso dopo Nicola hanno beccato anche Alex Belli a farsi le s***e in bagno”. E un altro: “Da stamattina le ragazze raccontano che ieri sera Carmen abbia aperto la porta del bagno e trovato Alex in piena battaglia del 5 contro 1! E Gianma ha confermato di averlo trovato altre volte. Sole ha beccato una volta Nic”. l fan del GF Vip 6 ha poi aggiunto: “Quando Jessica si è aggiunta alla chiacchierata ha detto ‘Alex?’ e Raffaella ha risposto ‘Sì, però non facciamo nomi’.

Come tutti sanno, Alex Belli è entrato da uomo sposato nella Casa più spiata d’Italia e ama alla follia la moglie Delia Duran. Dunque, la richiesta di Lulù Selassié l’ha fatto innervosire. La principessa etiope ha infatti detto: “Dormo in camera con Ainett. Posso dormire al posto di Nicola oggi con voi? No? Perché? Loro mi hanno detto di sì”. A quel punto il concorrente ha voluto mettere in chiaro una cosa: non ha alcuna intenzione di condividere il letto con una persona di sesso femminile.





Dopo quella richiesta di Lulù, Alex Belli ha spiegato la sua posizione: “No, io non posso dormire. Io vi chiedo cortesemente, ve lo dico adesso e non lo ridico più, io non dormo vicino a una donna. Soleil? E scusa lei non è una donna? No, Lulù non sei tu il problema. Sono un uomo sposato e non voglio dormire con altre donne. Ve lo chiedo cortesemente. Poi sapete che io sono uno che gioca tutto il giorno, però non mettetemi in questa condizione. Qui siamo ripresi e anche se non lo fossimo sarebbe lo stesso”.

Poi Alex Belli ha aggiunto: “Ho rispetto nei confronti della donna che ho fuori. Va bene? No, ragazzi, non mettetemi in questa situazione. Poi se capita che tu, Nicola, una sera vuoi dormire da un’altra parte, io piuttosto mi metto lì sui divani. Te lo dico sinceramente. Non mettetemi però in questa condizione”. Quindi, continuerà con queste intenzioni fino alla fine della sua esperienza.