“Cosa succede se lasciate la casa”. GF Vip 6, Alex Belli sgancia la bomba in diretta: le pesanti conseguenze

Durante la seconda puntata del GF Vip 6 sono entrati nuovi concorrenti e alcuni hanno già iniziato a raccontare le loro storie, si sono creati i primi battibecchi e le prime confidenze. Sette i vipponi: Alex Belli, Katia Ricciarelli, Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Manila Nazzaro per scelta degli stessi concorrenti, le Princesses per volere di Adriana Volpe e Soleil Sorge per scelta di Sonia Bruganelli.

Ci sono stati anche i primi nominato della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A finire al televoto ci saranno la pupa per eccellenza Francesca Cipriani e l’ex concorrente della scorsa edizione di Temptation Island Tommaso Eletti, i due però non saranno eliminati lunedì 20 settembre, ma chi dei due perderà al televoto rischierà di uscire il prossimo venerdì. Quindi i due avranno ancora qualche altro giorno per creare dinamiche in casa e cercare in qualche modo di influenzare il pubblico da casa.

GF Vip 6, a quanto ammonta la penale per abbandonare

Quest’anno Alfonso Signorini ha deciso di essere meno politicamente corretto e ha spiegato ai vipponi che se qualcuno dovesse dire qualcosa fuori posto ma non in maniera cattiva non avrà alcuna posizione. Ovviamente non sono ammesse le bestemmie, ma è evidente che anche le frasi che lo scorso anno sono costate a Dennis Dosio e Stefano Bettarini non saranno punite.





Venerdì 17 sono entrati nella casa il modello e attore Andrea Casalino, l’attore Davide Silvestri; l’illusionista Giucas Casella; la cantante e conduttrice Jo Squillo; la presentatrice e showgirl Miriana Trevisan; il figlio di Patrizia Mirigliani Nicola Pisu; l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni e il modello Samy Youssef.

Gli animi nella casa sono ancora tranquilli e nessuno ha ancora dato fuori di testa minacciando di abbandonare la casa come era accaduto nella scorsa edizione con l’addio di Flavia Vento. E a proposito di addii, Alex Belli ha svelato a quanto ammonta la penale per chi volesse abbandonare il reality show: 50mila euro.