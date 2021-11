“Stai scherzando? Non esiste”. GF Vip 6, Alex Belli in ansia dopo il sospetto sulla moglie

Tra i concorrenti del GF Vip 6 c’è Alex Belli, il modello e attore conosciuto dal pubblico italiano per aver vestito i panni di Jacopo Castelli. Con una lunga esperienza nei reality show e programmi come Ballando con le stelle, l’Isola dei Famosi e Temptation Island Vip, ora l’attore è uno dei grandi protagonisti del GF Vip 6.

Nelle ultime settimane Alex Belli ha avuto modo di incontrare la moglie, entrata nella casa per avere un chiarimento con Soleil Sorge, protagonista insieme a Belli di alcuni siparietti ritenuti poco rispettosi nei suoi confronti. Dopo il secondo incontro tra Soleil Sorge e Delia Duran, avvenuto durante la puntata di venerdì, l’attore non riesce a non pensare a lei e si è sfogato con Sophie Codegoni.

GF Vip 6, Alex Belli preoccupato per la moglie Delia Duran

L’ex tornista di Uomini e Donne ha ipotizzato l’ingresso di Delia Duran al Gf Vip per un altro chiarimento con lui ma Alex sembra ancora molto infastidito dall’atteggiamento di sua moglie e ha spiegato che non gli basterebbe un breve incontro per chiarire con lei ma che avrebbe bisogno di molto più tempo.





“O fa due giorni qui come Alessandro (il fidanzato di Francesca Cipriani, ndr), oppure la fanno restare per cena”, ha commentato Sophie Codegoni, ma Alex Belli non sembra troppo entusiasta della possibilità di vedere la moglie come concorrente al GF Vip 6 e si sente ancora amareggiato del suo comportamento scatenato per il bacio cinematografico con Soleil Sorge.

“Ho troppa incazzatura, non mi basta un’oretta. Stai scherzando? Tu non sai quanto sono incazzato io. Non sai quanto è incazzata lei. – ha spiegato Alex Belli a Sophie Codegoni – Noi facciamo sempre così, quando siamo incazzati facciamo sbe-bem, poi dopo facciamo pace. Però prima dobbiamo chiarire”. Alex Belli è un fiume in piena e durante lo sfogo con Sophie Codegoni taglia corto: “Mica gliela dò vinta così. Tu non ti rendi conto, non mi far parlare. Lei mi vede 24 ore su 24, perché partire così? Ma riprenditi”.