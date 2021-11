Puntata del GF Vip 6 ricca di colpi di scena. Protagonisti dell’appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini sono stati Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, entrata nella casa per avere un confronto diretto con il marito e l’influencer italo americana.

Conclusa la puntata, Alex, annebbiato dalla discussione con la moglie e preso dall’impeto di voler uscire dalla Casa per seguire la sua Delia, si è diretto verso la Porta Rossa, ma è stato fermato da Soleil, che ha cerca di farlo ragionare. “Io vado fuori ragazzi, non vengo in confessionale. Sole io non ce la faccio più a stare qua dentro lo capisci? Tu devi rimanere qua dentro. Devi restare e io non voglio metterti in questa roba qui. Mi dispiace di averti trascinato in questa situazione”, ha detto l’attore.

GF Vip 6, Alex Belli minaccia di uscire dalla casa

“Non era il mio game, non era la mia roba. – ha detto ancora Alex Belli – Io sono qua per dimostrare la mia artisticità, non per perdere la mia vita fuori. Il fatto è che non ce la faccio a stare qui a fingere. Perché è venuta la mia donna prima e mi ha guardato negli occhi. Non è il mio gioco. Il mio amore è molto più importante di tutta questa roba. Basta così non va e non mi piace. Tra l’altro non sto bene così dopo quello che è successo”.





L’influencer prova a bloccare, dalla presa di posizione totalmente irrazionale, l’attore ponendogli all’attenzione tutto quello che perderebbe uscendo in questo modo e che butterebbe all’aria due mesi di percorso dentro alla Casa. Richiamato in confessionale dal GF Vip 6, decide di rimandare la decisione ma spiega di voler uscire per recuperare la fiducia della moglie Delia. L’attore ha poi raggiunto Davide, seduto sui pouf della piscina, per sfogarsi e calmarsi. “Ora cerca di essere lucido, non cercarti scuse. Non te la raccontare, l’amicizia vostra è bellissima, quello che fate, è stupendo è vero che tu sei così ma perché le devi dire certe frasi. Cerca di farla stare tranquilla”, è il consiglio del collega.

“Non la voglio far stare così” ha spiegato Alex Belli, colto da un momento di rabbia misto a sconforto. “O esci o resti e correggi il tiro” è stato ancora il consiglio di Davide, che gli ha fatto capire che la situazione va risolta da lui e che le alternative sono sono due. (IL VIDEO)